André Bento: recebendo o titulo de Cidadão Niteroiense - Divulgação

André Bento: recebendo o titulo de Cidadão NiteroienseDivulgação

Publicado 27/11/2024 21:06

Niterói - O presidente da Neltur, André Bento, recebeu o título de Cidadão Niteroiense, concedido pela Câmara de Vereadores de Niterói, por iniciativa do vereador Adriano Boinha. Nascido em Petrópolis, mora com sua família em Niterói e tem se destacado como gestor público na área de Turismo como presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer.



Emocionado, André agradeceu o vereador pela comenda e disse que foi abraçado por Niterói, e que tem feito todos os esforços para contribuir com o desenvolvimento do potencial turístico de Niterói, ressaltando que Niterói é a melhor cidade do mundo para visitar, viver e empreender