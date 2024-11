Carnaval 2025: ensaios da Viradouro já começaram na Amaral Peixoto - Divulgação

Carnaval 2025: ensaios da Viradouro já começaram na Amaral PeixotoDivulgação

Publicado 28/11/2024 06:20

Niterói - A Escola de Samba Unidos do Viradouro -- detentora de três títulos no Carnaval mais espetacular do planeta, da Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro, e que leva o nome de Niterói mundo afora, já que aqui foi fundada e é onde sua comunidade ensaia e vive -- já começou a ensaiar na cidade.

Na sua quadra, localizada no Barreto, Zona Norte da "Cidade Sorriso", acontecem seus grandes eventos, como as escolhas de samba-enredo e, claro, as comemorações de seus títulos. Dessa forma a Viradouro eleva cada dia, mais e mais, o nome de Niterói não só pelo Brasil, mas por todo o mundo.



A Viradouro já começou seus ensaios técnicos, na Avenida Amaral Peixoto , das 18h às 23h, nas noites dos domingos. Os eventos contam com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Guarda Municipal, Clin e Nittrans.

A programação para as datas dos ensaios é a seguinte:



Dias 1, 8 e 15/12/24;

Dias 12, 19 e 26/1/25 e;

Dias 2 e 9/2/25