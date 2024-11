Mulheres na Roda de Samba: se apresentando em Niterói dia 30 - Reprodução

Mulheres na Roda de Samba: se apresentando em Niterói dia 30Reprodução

Publicado 28/11/2024 06:37

Niterói - Neste sábado, dia 30 de novembro, Niterói se transformará em uma das capitais do samba ao receber o 7º Encontro de Mulheres na Roda de Samba, um evento que celebra a força feminina no gênero musical mais tradicional do Brasil. Este ano, as homenagens são mais que especiais: as lendárias intérpretes Áurea Martins e Clementina de Jesus serão reverenciadas em um dia repleto de cultura e música.



O evento também será uma oportunidade para antecipar as celebrações do Dia Nacional do Samba, comemorado oficialmente em 2 de dezembro. Assim, Niterói inicia as festividades com uma programação vibrante e cheia de significado, reunindo talentos femininos que mantêm viva a tradição do samba.



Com um line-up imperdível, o encontro acontecerá simultaneamente em oito países, reforçando o papel global do samba como patrimônio cultural. Em Niterói, o palco será a Praça Zumbi dos Palmares, em São Domingos, onde as atrações prometem uma tarde de muita emoção e celebração.



Entre os destaques musicais estão Monica Mac, Luiza Dionizio, Mari Araújo, Roda Clandestina, Sambariah, Samba Matilde e o Samba Trio. A energia contagiante também será garantida pela participação especial da Oficina das Minas, que apresentará o repertório aprendido ao longo do último semestre, além de surpresas que prometem encantar o público.



Para tornar a experiência ainda mais completa, o evento contará com uma feira de economia criativa, espaço para DJ e um espaço kids dedicado às crianças, garantindo diversão para toda a família.



Serviço



7º Encontro de Mulheres na Roda de Samba

30 de novembro de 2024, sábado

Das 12h às 19h

Praça Adelino Guimarães, s/n, Gragoatá - Niterói

Entrada gratuita