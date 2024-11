Niterói: Arte na Rua vai desta quinta-feira até domingo com atrações em diversas regiões da cidade - Divulgação

Niterói: Arte na Rua vai desta quinta-feira até domingo com atrações em diversas regiões da cidadeDivulgação

Publicado 28/11/2024 11:16

Niterói - O projeto Arte na Rua apresenta atividades culturais gratuitas em diversas regiões de Niterói. Nesta semana, Cafubá, Centro, Itaipu e Icaraí recebem os palcos do projeto.

Na quinta-feira, 28 de novembro, o Cafubá, na Travessa B, recebe a intervenção artística do grafiteiro niteroiense Gabriel Max, a partir das 9h. O Terminal Rodoviário João Goulart, às 17h, recebe o músico Hélcio Luiz e, às 18h, o duo Batuk'n beat, formado por Ricardo Brazil e Saulo Santini, com um repertório de música afro brasileira, misturando levadas eletrônicas com a performance ao vivo de voz, violão e percussão.

Serra Grande e o Centro também recebem o Arte na Rua na sexta-feira. A Praça das Águas, na Avenida Amaral Peixoto, a partir das 11h, conta com a apresentação do samba de raiz de Mari Cruz e, às 12h, o DJ Matutu Beats coloca um som na praça, misturando diferentes ritmos.

Em Serra Grande, na Avenida Central Ewerton Xavier, 3345, às 20h, será apresentado o teatro musical Poetas de São Carlos, homenageando a vida e a obra de artistas que viveram no Morro de São Carlos, como Luiz Melodia e Gonzaguinha, com roteiro e direção de Carrique Vieira.

No sábado, 30 de novembro, o Campo de São Bento recebe, a partir das 10h, a Orquestra La Salle. Fundada em 1953, a Orquestra La Salle apresenta em seu repertório músicas brasileiras e estrangeiras, sob regência do Maestro Henrique Manso Junior.

Também no sábado, às 16h, na praça da Praia de Itaipu, o gaitista Márcio Xerife convida ao palco a banda Os Arariboias, com muito blues e rock n roll, além de baião, afoxé e forró, eletrificados na base da guitarra.

Com programação gratuita, diversificada e para todas as idades, o projeto Arte na Rua é realizado pela Fundação de Arte de Niterói.

Confira a programação completa:



Quinta-feira, 28 de novembro de 2024



Local: Cafubá

Endereço: Tv. B (Rua 424) - Rua da concessionária Fiat Veneta - Cafubá

Atração: Gabriel Max - Grafite

Horário: 9h às 18h



Local: Calçada ao lado do Terminal Rodoviário João Goulart

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, S/N - Centro, Niterói

Atração: Hélcio Luiz

Horário: 17h

Atração: Batuk’n Beat

Horário: 18h



Sexta-feira, 29 de novembro de 2024



Local: Praça das Águas

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, Centro, Niterói - RJ, 24020-210

Atração: Mari Cruz

Horário: 11h

Atração: DJ Matutu Beats

Horário: 12h



Local: Serra Grande

Local: Av. Central Ewerton Xavier, 3345 - Serra Grande

Atração: “Poetas de São Carlos” (Teatro Musical)

Horário: 20h às 22h



Sábado, 30 de novembro de 2024



Local: Pista de Patinação - Campo de São Bento

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí

Atração: Orquestra La Salle

Horário: 10h às 12h



Local: Praça da Praia de Itaipu

Endereço: Praça de Itaipu, S/N - Itaipu, Niterói

Atração: Xerife convida Os Araribóias

Horário: 16h às 18h

