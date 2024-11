Arteiros; trabalho será apresentado este domingo, no MAC - Divulgação

Arteiros; trabalho será apresentado este domingo, no MACDivulgação

Publicado 28/11/2024 08:26

Niterói - Neste Domingo, 01 de dezembro, a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói - CBCN recebe a Companhia Dança em Diálogos, promovendo um workshop e apresentações no MAC Niterói.

Das 9h às 10h, a CBCN recebe Carlota Rodrigues, bailarina da Cia Portuguesa Dança em Diálogos, que vai ministrar um workshop de dança contemporânea, voltado para o aprofundamento técnico e expressivo dessa linguagem artística. Com a proposta de explorar o corpo como meio de diálogo entre técnica, emoção e criatividade, o workshop é aberto a participantes de diferentes níveis de experiência, promovendo um ambiente inclusivo e colaborativo. Os bailarinos interessados podem se inscrever pelo e-mail contatocbcn@gmail.com

A partir das 11h, as duas companhias presenteiam o público com as apresentações “Desdobramentos da Palavra: então… onde começamos” e “Arteiros”.

Na performance interartística “Desdobramentos da Palavra: então… onde começamos”, da Cia Dança em Diálogos, dois bailarinos exploram a relação entre corpo, espaço e audiência. A cada gesto, a presença do público é interrogada: são meros observadores ou cocriadores dessa obra em construção? A performance convida a audiência a refletir sobre seu papel e influência, sobre a sua relação com a obra enquanto espectador, rompendo as barreiras tradicionais e transformando a experiência artística num diálogo contínuo e sensível entre artistas e espectadores. O público deixa de ser passivo e se torna parte essencial da criação, questionando a própria natureza do que é ser público.

“Arteiros”, da CBCN, foi montado a partir da junção de tradicionais jogos lúdicos, exercícios laborais, cantigas de rodas, lendas antigas e o atual TikTok. Utilizando cores fortes e reflexivas, a estética deste trabalho se torna atraente e conectiva. Na construção da coreografia, buscou-se resgatar memórias de infância dos bailarinos e instigar as ações de travessuras e manhas que faziam nessa época, e também situações afetivas que progrediram com o passar dos tempos e que até hoje se fazem presente, mesmo que inconscientemente, em cada um deles. Esse resgate foi de suma importância no entendimento de um corpo brincante, maduro e contemporâneo capaz de reviver sensações de anos atrás que, de forma singular, se converteu em movimento.



SERVIÇO:

Domingo, 01/12



9h - Workshop com Carlota Rodrigues, bailarina da Cia Portuguesa Dança em Diálogos

Inscrições pelo e-mail contatocbcn@gmail.com

11h - Apresentações:

Cia Dança em Diálogos - “Desdobramentos da Palavra: então… onde começamos”. Duração: 15min

Cia de Ballet da Cidade de Niterói - “Arteiros”

Duração: 30 min

Gratuito

Classificação livre