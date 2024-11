Niterói: obra visa solucionar instabilidade do solo e garantir maior segurança para os moradores - Luvas Benevides

Publicado 30/11/2024 11:30

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou nesta quinta-feira (28) as obras de contenção de encostas na Grota do Surucucu, localizada em São Francisco. Para garantir a estabilidade do solo e proporcionar maior segurança aos moradores da região, a Prefeitura está investindo R$ 20,7 milhões em infraestrutura. A previsão de conclusão das obras é para março de 2025.

"É fundamental acompanhar o andamento dessas obras, pois a cidade tem mais de 500 frentes em execução. Esta, em particular, é de extrema importância, devido à instabilidade da encosta, que colocava várias famílias em risco. A obra já avançou significativamente, e esperamos sua conclusão para março. Contudo, já é possível perceber uma melhora na proteção das famílias graças a essas intervenções", afirmou o prefeito Axel Grael.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) é responsável pela construção das contenções de encostas na Rua Albino Pereira, número 592, na comunidade da Grota do Surucucu. O projeto inclui a instalação de duas cortinas atirantadas, solo grampeado verde com geomanta, concreto projetado, estabilização de taludes e rochas, além de um novo sistema de drenagem.

Além dessa intervenção, as equipes estão realizando a recuperação do canal da Grota, a requalificação de calçadas e meios-fios, e a construção de quiosques na Rua Dr. Albino Pereira. Também estão em andamento melhorias nos acessos, escadarias, contenções de solo e microdrenagem para a captação de águas na parte superior da comunidade. Outra ação importante é a revitalização da praça da rotatória, onde novos quiosques serão construídos, criando um novo espaço de convivência para os moradores.