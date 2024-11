Niterói: prefeitura monta postos de credenciamento do bilhete único municipal - Divulgação

Publicado 30/11/2024 11:09

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai criar postos de atendimento para os cidadãos que utilizam os ônibus municipais realizarem o cadastro ou atualização no Bilhete Único de Niterói. Esse cadastro dá direito ao subsídio do governo municipal que vai cobrir o aumento das passagens a partir deste domingo (1º). O objetivo é que a população não pague a mais pelo serviço. Serão 8 pontos de atendimento espalhados pela cidade e um no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro. O atendimento no posto principal (no Terminal João Goulart) inicia nesta segunda-feira (2), às 8h. Os demais passarão por um treinamento e tem previsão de começar o atendimento na quarta (4).



O ponto principal ficará no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, onde há o maior fluxo de pessoas que utilizam os coletivos municipais. O trabalho é uma parceria da Superintendência de Terminais e Estacionamento (Suten) e empresa RioCard. O posto funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto no primeiro dia que começará às 8h. O atendimento será realizado na sala 26, bem em frente ao posto da Riocard. Esta unidade será exclusiva para atendimentos referentes ao Bilhete Único de Niterói, com cadastro e atualização dos dados para inserção no benefício.



O superintendente da Suten, Jhonatan dos Anjos, explicou que o posto vai ajudar a população a obter o benefício.



"Criamos um posto de atendimento dentro do Terminal Rodoviário de Niterói, por onde passa a maior parte dos usuários do transporte público. O objetivo é facilitar o acesso da população ao cadastro do Bilhete Único de Niterói para ter direito ao benefício e continuar pagando o mesmo valor da passagem, sem sofrer com o aumento dado pela justiça. Muita gente se enrola com esses sistemas e, por isso, é fundamental ter postos presenciais que possam cumprir essa função de auxiliar a população para que não seja prejudicada", disse Jhonatan.



Além disso, outros oito pontos serão disponibilizados para a população, dentro das Administrações Regionais, com previsão para começar a operar na próxima quarta-feira. Neles, haverá computador ligado à Internet e um funcionário capacitado para realizar o cadastro dos dados no sistema. A ideia é que as pessoas possam resolver esse cadastro perto de suas casas.