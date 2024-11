Parada LGBTQIAP+: transito nas imediações da Praia de Icaraí sofrerá alterações a partir deste sábado, meio dia - Reprodução

Publicado 30/11/2024 11:18

Niterói - A NitTrans realizará uma operação especial de trânsito para apoiar a 18ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, neste domingo (1º), na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. A ação incluirá desvios, interdições, reversíveis e proibições de estacionamento no bairro, com início às 12h deste sábado (30), e término às 22h de domingo (1º). A parada terá início às 12h e encerramento às 22h do domingo.

A partir das 12h deste sábado até às 22h do domingo será proibido estacionar nos seguintes trechos: Miguel de Frias, ambos os lados, entre Gavião Peixoto e Jornalista Alberto Francisco Torres; Álvares de Azevedo, ambos os lados, entre Jornalista Alberto Francisco Torres e Rua Ator Paulo Gustavo; Mariz e Barros, ambos os lados, entre Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e Rua Ator Paulo Gustavo.

Interdições – No domingo, entre 12h e 22h, a Rua Miguel de Frias será fechada ao tráfego entre Gavião Peixoto e Jornalista Alberto Francisco Torres. Durante a interdição, os ônibus que passam pela via com destino ao Centro, via Ingá, serão desviados para a Rua Fagundes Varela. A Rua Tavares de Macedo fica interditada no mesmo horário, entre Álvares de Azevedo e Miguel de Frias. Assim como a Rua General Pereira da Silva, entre a Av. Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo.

Também no dia da parada a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres ficará interditada das 12h às 22h, entre as ruas Mariz e Barros e Álvares de Azevedo. As ruas Presidente Backer, Otávio Carneiro, Belizário Augusto, Lopes Trovão, Oswaldo Cruz e Comendador Queiroz, que são transversais à praia de Icaraí, também serão fechadas ao trânsito no domingo, das 12h às 22h, entre Jornalista Alberto Francisco Torres e Ator Paulo Gustavo.

Reversível – No domingo, serão implantadas duas faixas reversíveis na Avenida Roberto Silveira, contíguas à ciclofaixa, das 17h às 22h, trecho entre a Rua Domingues de Sá e interseção da Rua Marquês do Paraná com Rua Miguel de Frias.