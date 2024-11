Niterói: Clin realizou palestra sobre Consciência Negra - Divulgação

Publicado 30/11/2024 16:43

Niterói - Para encerrar o mês em que se tem um dia destinado à reflexão sobre a Consciência Negra, a Companhia de Limpeza de Niterói(Clin) realizou, nesta quinta-feira (28), a palestra “Negritudes e racismo: Quais os desafios e formas de enfrentamento?”. A atividade aconteceu no Memorial Roberto Silveira, no Caminho Niemeyer destinada a todos os funcionários da Clin.

Inspirados no tema, o Coral Vozes da Clin fez sua apresentação com repertório de compositores de etnia preta, entre eles os músicos Gilberto Gil e Milton Nascimento, que encantou a todos presentes.

A Assistente Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS Maria Lina), Raphaela Figueiredo, ministrou a palestra para os colaboradores. A atividade faz parte do ‘Ciclo de Prevenção’, um dos módulos da Escola Clin que prioriza abordagens educativas e promoção de saúde entre os trabalhadores.

Raphaela, que é uma militante na luta contra a segregação, machismo e violência nas favelas, fez uma apresentação sobre a história do racismo na sociedade brasileira desde a época da escravidão. A palestrante ressaltou a importância de resgatar dados históricos, a exploração forçada e as suas consequências na história do Brasil como desigualdade, discriminação e segregação. Segundo ela, os indivíduos reproduzem o que aprendem e o racismo é uma característica de alguém que acha que está em uma posição de superioridade em relação ao outro.

“Precisamos entender o passado para compreender o presente e planejar o futuro. Nós hoje, pessoas pretas, somos vítimas de um processo histórico e não podemos nos conformar com o que está posto. O racismo machuca e precisamos combatê-lo todos os dias”, disse Raphaela.

Os presentes puderam participar com perguntas e opiniões sobre o tema durante o evento que também contou com a participação da diretoria da companhia e da Escola Clin. O projeto “Escola Clin” tem como objetivo qualificar ainda mais os trabalhadores da empresa oferecendo uma série de atividades e cursos que ampliem a formação dos profissionais.