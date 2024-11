Niterói: Guarda Municipal tem 209 vagas para preenchimento imediato - Bruno Eduardo Alves

Publicado 30/11/2024 16:32

Niterói – A Prefeitura de Niterói publicou, na edição desta sexta-feira (29) do Diário Oficial, o edital do concurso público da Guarda Municipal. O concurso destina-se ao preenchimento imediato de 209 vagas além da formação de cadastro de reserva para futuras convocações. As inscrições poderão ser feitas no período entre 2 de dezembro deste ano e 9 de janeiro de 2025 pelo endereço eletrônico https://selecon.org.br

O valor da inscrição é de R$ 90,00 e deverá ser efetivada através do pagamento de boleto bancário. A prova objetiva acontece em março de 2025.



“Nos últimos 12 anos, a Guarda Municipal de Niterói vem sendo prioridade do Município, com investimentos massivos. Triplicamos o número de agentes na cidade, estabelecemos o Regime Adicional de Serviço (RAS) para os agentes de segurança trabalharem voluntariamente em seu horário de folga, aprovamos o plano de cargos e salários da corporação e construímos a Cidade da Ordem Pública, com instalações modernas para o trabalho. Com esse novo concurso, vamos nos aproximar muito do número de mil guardas municipais, conforme previsto em lei”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.



Ele também destacou que a Prefeitura não tem medido esforços para apoiar as forças de segurança, com iniciativas como a criação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e a implantação de um sistema de cercamento eletrônico com portais de segurança.



O Instituto Brasileiro de Seleções e Concursos (Instituto Selecon) será responsável pela gestão e realização do concurso público para a Guarda Municipal. O salário bruto inicial hoje de um guarda municipal é hoje de R$ 4.858,28.



Investimentos – Desde 2013, a valorização da Guarda Municipal é uma das prioridades da Prefeitura de Niterói. A Prefeitura estabeleceu o Regime Adicional de Serviço (RAS) para os agentes de segurança trabalharem voluntariamente em seu horário de folga. Além disso, o Município aprovou o plano de cargos e salários da corporação e investiu em cursos de capacitação e na construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações modernas para o trabalho da Guarda Municipal.



Em apoio às forças de segurança, a Prefeitura de Niterói criou o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), operado por guardas municipais e que possui cerca de 522 dispositivos de segurança, que são monitoradas 24 horas por dia e permitem a realização de ações integradas com as forças policiais. O Município também implantou um sistema de cercamento eletrônico com portais de segurança, onde 120 câmeras com tecnologia de inteligência artificial fotografam e analisam as placas de carros nas entradas, saídas e principais vias da cidade. A Prefeitura também criou o Observatório de Segurança Pública de Niterói.