Niterói: estações hidrometeorológicas vão ajudar no monitoramento de áreas com histórico de alagamentosLuciana Carneiro

Publicado 30/11/2024 17:00

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, iniciou a operação de oito estações hidrometeorológicas instaladas em pontos estratégicos da cidade. Equipadas com sensores de nível de rio e pluviômetros, as estações estão localizadas em áreas com histórico de alagamentos e desempenharão um papel fundamental na prevenção de desastres naturais.



“Hoje é um marco para Niterói e para todos os niteroienses. Com essas oito estações hidrometeorológicas, damos mais um passo importante em direção a um futuro mais seguro e sustentável. O sistema permitirá o mapeamento detalhado das principais áreas de alagamento, contribuindo para uma resposta mais ágil em casos de enchentes e inundações. É uma tecnologia moderna que nos ajudará a tomar decisões rápidas e eficazes, minimizando impactos sociais, econômicos e ambientais”, afirmou o prefeito Axel Grael.



A rede hidrometeorológica é composta por sensores de nível de rio, do tipo radar, instalados em oito pontos estratégicos da cidade com registros frequentes de impactos urbanos, como o Rio da Vala, no Maravista; Rio João Mendes, no Engenho do Mato; Rio Jacaré, no Jacaré; Canal de São Francisco, em São Francisco; Canal da Ary Parreiras, em Icaraí; Rio Icaraí, em Icaraí; Canal da Alameda, no Fonseca; e Rio Engenhoca, na Engenhoca.



Monitoramento da qualidade do ar



O prefeito também participou, nesta sexta-feira (29), da ativação de uma estação de monitoramento da qualidade do ar instalada na Praça do Cafubá, acompanhado pelos secretários Walace Medeiros (Defesa Civil), Luciano Paez (Clima), Valéria Braga (Ciência e Tecnologia) e Anamaria Schneider (Saúde).



O secretário de Defesa Civil, Walace Medeiros, destacou que as estações de monitoramento da qualidade do ar também contribuirão para o combate a queimadas e a gestão ambiental.



“As estações medem concentrações de poluentes e variáveis meteorológicas, como temperatura e umidade do ar e os ventos, e auxiliam no monitoramento de fogo em vegetação. Essa tecnologia será essencial para a avaliação das condições climáticas e para a gestão ambiental da cidade”, explicou Medeiros.



Atualmente, a Prefeitura de Niterói opera três estações de monitoramento da qualidade do ar, localizadas no Cafubá, no Horto do Fonseca e na Praça São João.



Investimentos municipais

A Prefeitura já investiu mais de R$ 200 milhões no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, integrando setores para atuação preventiva e preparação para desastres. Desde 2013, foram aplicados cerca de R$ 1 bilhão em 149 obras de contenção de encostas e R$ 500 milhões em drenagem e pavimentação. A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, uma das mais qualificadas do país, opera com tecnologias avançadas, incluindo 46 pluviômetros automáticos, 37 sirenes e um radar meteorológico. Além disso, já foram capacitados mais de 3 mil voluntários em 153 Núcleos de Defesa Civil, reforçando a atuação preventiva e comunitária. Em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Prefeitura desenvolve sensores barométricos e Inteligência Artificial para monitorar alagamentos.