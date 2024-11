Niterói: divulgação do resultado de pré-matrícula na Educação Infantil - Divulgação

Niterói: divulgação do resultado de pré-matrícula na Educação InfantilDivulgação

Publicado 30/11/2024 16:56

Niterói - O resultado da pré-matrícula da Educação Infantil da Rede Municipal de Niterói será divulgado no dia 6 de dezembro, às 18 horas. A divulgação, anteriormente prevista para o dia 2, precisou ser adiada devido ao prazo anteriormente estendido, nesta semana, para o envio do comprovante de residência daqueles que realizaram a inscrição e não anexaram. Conforme o edital de matrículas, para ser contemplado com uma vaga é necessário morar em Niterói e comprovar residência na cidade.

O resultado será enviado por e-mail, SMS e também ficará disponível no site https://matriculaniteroi.colab.re . O prazo para efetivação na Unidade de Educação contemplada será de 9 a 13 de dezembro.

Quem se inscreveu e ainda não enviou o comprovante terá uma nova oportunidade de anexá-lo a partir da próxima semana, através de um link que será enviado pelo Colab para o telefone de contato e e-mail informados no ato da inscrição. Dessa forma, poderá participar da etapa de reclassificação, prevista para 28 de janeiro.

Cronograma - Entre os dias 16 e 20 de dezembro, serão abertas as solicitações de transferência do Ensino Fundamental entre as unidades da rede. As solicitações deverão ser feitas presencialmente, na secretaria da unidade em que o candidato está matriculado. O resultado sai no dia 6 de janeiro, com efetivação da pré-matrícula prevista de 7 a 10 de janeiro.

Depois, do dia 6 a 10 de janeiro, será a vez das inscrições para o Ensino Fundamental, destinada àqueles que querem ingressar na Rede Municipal de Educação. Os resultados serão divulgados no dia 20 de janeiro e a efetivação deverá ser realizada no período entre 21 a 24 de janeiro.



Na etapa seguinte, será a vez do processo de reclassificação de candidatos não contemplados nas etapas anteriores para as vagas remanescentes de todos os anos de escolaridade. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro, com o período para pré-matrícula nas unidades de 29 a 31 de janeiro. A última etapa é a permanente, que terá início no dia 20 de fevereiro. A partir desta data, os responsáveis poderão fazer a inscrição no site para as vagas remanescentes de todos os anos de escolaridade.