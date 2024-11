Niterói; taxis da cidade começam a Bandeira 2 neste domingo - Reprodução

Niterói; taxis da cidade começam a Bandeira 2 neste domingoReprodução

Publicado 30/11/2024 16:51

Niterói – Em razão das festividades de fim de ano, a Prefeitura de Niterói, por meio da Subsecretaria de Transportes, autorizou os táxis da cidade a circularem com a tarifa de bandeira 2 durante o mês de dezembro. A medida entra em vigor a partir da 0h do dia 1º de dezembro. A portaria nº 0359/2024, que regulamenta a autorização, foi publicada no Diário Oficial do Município. A tarifa normal (bandeira 1) será retomada no dia 1º de janeiro de 2025.

Com a bandeira 2, o quilômetro rodado custará R$ 4,64, enquanto com a bandeira 1 o valor é de R$ 4,11. O valor da bandeirada (início da corrida) permanece em R$ 5,95. Os permissionários do serviço de táxi devem manter as informações contidas na portaria afixadas no lado direito do vidro frontal do veículo, conforme as especificações da Subsecretaria de Transportes (SST).