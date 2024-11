Niterói: ex-reitores da UFF e de outras entidades exigem punição pela tentativa de golpe de Estado no Brasil - Reprodução

Niterói: ex-reitores da UFF e de outras entidades exigem punição pela tentativa de golpe de Estado no BrasilReprodução

Publicado 30/11/2024 17:16

Niterói - Mais de 100 ex-reitores e ex-reitoras de universidades públicas do Brasil, incluindo a Universidade Federal Fluminense (UFF), assinaram um manifesto à sociedade e aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário em defesa da preservação e valorização da democracia. O documento exige uma punição exemplar aos envolvidos na intenção de Golpe de Estado no país e no plano de assassinato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Vice-Presidente Geraldo Alckmin e do Ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ações evidenciadas no relatório da Polícia Federal (PF).

A carta lembra que as universidades públicas são instituições “constitucionalmente comprometidas com a democracia, com a liberdade de cátedra e com a construção social de uma nação que assegure o bem-viver a todo o povo. Nossas instituições conheceram o AI-5/1968, o Decreto 477/1969, a tortura, o assassinato de estudantes, o ambiente de violência contra a liberdade de cátedra e, por isso, seus ex-reitores e suas ex-reitoras, junto com as demais forças democráticas, dimensionam a gravidade da situação atual”.

O documento termina prestando solidariedade “aos que tiveram suas vidas ameaçadas” e exigindo punição de todos os envolvidos, em prol dos direitos fundamentais assegurados nas cláusulas pétreas da Constituição Federal.