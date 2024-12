Vitor Junior e João Gabriel: Deputado reconheceu trabalho social do cantor niteroiense - Divulgação

Publicado 01/12/2024 07:33

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior (PDT) entregou uma moção de aplausos ao cantor niteroiense João Gabriel, pela realização do projeto “Levante do JG”. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (28), no plenário da Alerj. O “Levante do JG” é uma ação social idealizada pelo artista, na qual ele faz shows gratuitos para ajudar pequenos bares e estabelecimentos que tenham uma história de luta e que precisam de uma “maõzinha” para melhorar a divulgação e o faturamento dos empreendedores.

O parlamentar destaca o importante papel social do projeto, visando não só ajudar os proprietários dos estabelecimentos, como também levar lazer e cultura para a região e contribuir para fomentar a economia local.

“O João Gabriel é um cantor muito querido não só em Niterói como em muitas cidades do nosso Estado. Muito competente e talentoso, ele tem uma grande preocupação com as pessoas. Esta moção é um incentivo, um reconhecimento para a trajetória desse jovem artista que, com esta ação social, além de promover entretenimento, está proporcionando uma chance de recuperação para esses pequenos empreendedores que estão enfrentando desafios financeiros, com a missão de apoiar e dar visibilidade a esses pequenos negócios onde acontece o projeto”, afirma Vitor Junior.

João Gabriel conta que recebeu com muita alegria a homenagem e destaca que o projeto que está em sua sétima edição ja beneficiou estabelecimentos em regiões como Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Pinheiral. Ele lembra ainda que a primeira edição aconteceu em Niterói e reuniu mais de mil pessoas.

"Estou muito feliz com esse reconhecimento pelo Estado, tendo como representante o deputado Vitor Junior, que é uma pessoa muito querida e que conheço há bastante tempo. Essa moção é muito significativa, uma grande conquista que fortalece essa nossa missão de apoiar esses pequenos empreendedores. Nosso foco é realmente ajudar os espaços que não têm condições de receber eventos maiores. Esses shows gratuitos chegam a ter mais de uma hora e apresentamos um repertório repleto de sucessos. É muito gratificante poder ajudar esses empreendedores e ver também o quanto as pessoas curtem e se divertem", diz o cantor.



A dinâmica de escolha dos espaços que recebem os shows gratuitos, como explica João Gabriel, é bem simples, mas muito criteriosa.

“Através das minhas redes sociais, os pequenos empreendedores compartilham suas histórias e, após uma cuidadosa avaliação e seleção dos espaços, escolhemos quatro estabelecimentos para uma votação popular, que acontece durante a semana. Os shows são sempre aos domingos e nosso objetivo é ajudar a quem realmente precisa. É muito gratificante poder, através da música, estar realizando este projeto, que é muito importante para a minha vida", conclui.