Niterói: prefeitura realiza campanha Dezembro Vermelho - Reprodução

Niterói: prefeitura realiza campanha Dezembro VermelhoReprodução

Publicado 03/12/2024 08:25

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, vai intensificar as ações de prevenção e combate ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis no próximo mês com a campanha Dezembro Vermelho. O teste rápido para o HIV é gratuito e está disponível em toda a rede básica de saúde.A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explica a importância da data e da prevenção à doença.“O município conta com uma coordenação de IST/Aids e Hepatites Virais que realiza ações durante o todo o ano. A campanha do Dezembro Vermelho é fundamental para alertar a população sobre a importância da prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/Aids. O mês também marca a luta contra o estigma e preconceito em torno da doença”, afirma a secretária.Em Niterói, pessoas portadoras de HIV/Aids contam com assistência e tratamento nas unidades de saúde que possuem o Serviço de Atenção Especializado (SAE), bem como cuidados de acolhimento e promoção de saúde.O Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT), no Centro, é referência para internação de adultos, oferecendo também o atendimento ambulatorial. Já a internação de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos é realizada no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho.Para atendimento ambulatorial de adultos, a população soropositiva conta com a Policlínica Regional Sérgio Arouca, Policlínica Regional do Barreto, Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, Policlínica Regional da Engenhoca, Policlínica Regional do Fonseca e Hospital Azevedo Lima (HEAL) realizam atendimento apenas do público adulto. Já a Policlínica Regional do Largo da Batalha, Regional de Itaipu e o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) atende também crianças e adolescentes.Gestantes HIV positivo têm atendimento em qualquer um dos SAE existentes. Caso haja existência de risco obstétrico causado por outros agravos à saúde das gestantes, elas poderão ser encaminhadas para a Policlínica de Especialidades da Saúde da Mulher Malu Sampaio.O atendimento da Profilaxia Pré-Exposição Sexual (PREP) é realizado em todos os serviços onde funciona o SAE. Já o atendimento da Profilaxias Pós Exposição Sexual (PEP) é realizado em todas as emergências, nos serviços de atenção especializada em HIV/Aids, e quando se trata de caso de violência contra mulheres, também são referência: a Maternidade Municipal Alzira Reis, o Hospital Estadual Azevedo Lima e Hospital Universitário Antônio Pedro.A coordenadora Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, Márcia Santana, conta que além dos cuidados clínicos, o município oferece ações de prevenção e promoção da saúde.“O município oferta preservativos masculinos (externos) e femininos (internos), gel lubrificante, medicamentos e material informativo. Também são realizadas campanhas para promover a solidariedade, não-preconceito, não- discriminação, proteção e garantia de direitos humanos e a qualidade de vida em geral para as pessoas portadoras de HIV/Aids”, conta Márcia.Autoteste – A secretaria também oferta o autoteste, mais uma opção para ampliar e facilitar o diagnóstico do HIV. O exame, que pode ser feito em casa, permite o acesso ao diagnóstico precoce da doença, principalmente para aqueles que precisam ser testados com maior frequência por conta das vulnerabilidades e exposição contínua e o risco de contaminação.A oferta do autoteste é realizada no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), localizado na Policlínica Regional Sérgio Arouca, no Vital Brazil; e também em todos SAE onde se realiza a PREP, funcionando de segunda a sexta feira, das 8h às 16h30. É importante ressaltar que o autoteste não substitui o teste rápido que é oferecido na rede de saúde da cidade para toda a população.Como é tradicional, o 22º Seminário da ReduSaids será realizado no dia 13/12, das 08h30 às 17h30, no Auditório do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) /Campus do Gragoatá da UFF - BLOCO P. O tema deste ano é: Juventude, Saúde e Prevenção: As Dimensões Sociais e Políticas do HIV/AIDS.As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1s0tLGNwxnL-hJoYb-0P05WIfT8iKRPHzz-EMTSLUhCY/edit