Comitê Olímpico Brasileiro: recebendo a carta que oficializa a postulação conjunta das cidades para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031 - Reprodução

Publicado 02/12/2024 16:26

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, entregam, nesta terça-feira (03), ao presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, a carta que oficializa a postulação conjunta das cidades para a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031. O evento ocorrerá no Centro de Treinamento do COB no Parque Aquático Maria Lenk.



Entregue a carta, o COB vai elaborar o procedimento de escolha do representante brasileiro na disputa pela sede do Pan 2031. Cada país pode apresentar somente uma candidatura e, além de Niterói/Rio, São Paulo já oficializou sua postulação para organizar o evento continental.



SERVIÇO



Data: 03/12/2024 (terça-feira)

Horário: 11h

Local: Centro de Treinamento do COB no Parque Aquático Maria Lenk

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3481 - Portão 4