Niterói: espaço no Barreto recebeu o nome do educador e antropólogo Darcy Ribeiro - Lucas Benevides

Publicado 04/12/2024 16:32

Niterói - A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME), inaugurou, nesta terça-feira (3), o Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto. O espaço é o primeiro na história de Niterói dedicado à formação dos profissionais da Rede Municipal de Educação.



O Centro de Formação Darcy Ribeiro conta com dois auditórios, espaços de convivência e de leitura para adultos e crianças, além de um salão dedicado aos ateliês voltados para a Educação Infantil, que trabalham com materiais baseados na natureza e nas múltiplas linguagens. No local, também foi inaugurada uma cozinha experimental, onde funcionará o ateliê do sabor, um grande laboratório que convida profissionais e crianças a uma potente experiência através do processo que envolve, além da preparação da comida, vivências que exploram sabores, cores, odores e texturas.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância de o Centro de Formação ter o nome de Darcy Ribeiro.



“Quero falar da satisfação de inaugurarmos uma casa com esse projeto ambicioso de trabalhar a formação dos nossos professores e os nossos profissionais de educação. Tive o privilégio de trabalhar com Darcy Ribeiro. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em vários projetos e experimentar, muito de perto, o quanto ele era uma pessoa brilhante e vocacionada para olhar para o nosso país com um olhar de esperança. Dar o nome dele para esse local é muito especial e bem escolhido", afirmou Axel Grael.



No Centro, serão realizados cursos, oficinas, formações específicas, grupos de estudos e pesquisa, jornadas pedagógicas, produção de materiais educativos, clubes de robótica e ciências, e programações culturais. O espaço tem múltiplas possibilidades, com capacidade para receber seminários, congressos, simpósios, feiras literárias, ateliês pedagógicos, além de diversas programações. Os encontros formativos promovidos serão voltados para diretores, professores, pedagogos, merendeiras, bibliotecários, agentes educacionais, demais profissionais e estudantes da Rede Municipal de Niterói.



“Hoje é um dia que ficará marcado na história da Rede Municipal de Educação. Pela primeira vez, os profissionais de Niterói ganham um espaço totalmente dedicado à formação, construção e compartilhamento de saberes. Um espaço inspirado na abordagem de Reggio Emília, trabalhando com as múltiplas linguagens e potencialidades da criança. É uma iniciativa que investe e valoriza os nossos profissionais, com objetivo de proporcionar uma educação pública de cada vez mais qualidade para as nossas crianças, dialogando diretamente com a nossa política Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão”, disse o presidente e secretário municipal de Educação, Bira Marques.



De acordo com a subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke, o Centro de Formação tem como objetivo valorizar a cultura através de projetos que integram a educação às tradições da cidade, resgatando e promovendo saberes locais, dando visibilidade às práticas culturais da cidade.



“O Centro de Formação vai promover espaços de partilha e construção coletiva de saberes. Queremos contribuir e incentivar a reflexão sobre as práticas pedagógicas à luz de teorias educacionais, promovendo o diálogo entre educadores de diferentes etapas e contextos educacionais”, acrescentou a subsecretária.

No Complexo Educacional, também funcionam a Unidade Municipal de Educação Infantil Terezinha Calil Petrus e o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, que recentemente recebeu um campeonato internacional de handebol.