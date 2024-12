Niterói: evento segue até amanhã no Caminho Niemeyer - Luciana Carneiro

Publicado 04/12/2024 21:56

Niterói – A ciadde de Niterói está sediando, até esta quinta-feira (05), um dos maiores eventos do mundo relacionados à Economia do Mar: o Tomorrow Blue Economy. Realizado no Caminho Niemeyer, o evento é promovido pela empresa iCities, pioneira em cidades inteligentes, com chancela da Fira Barcelona. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico; Ciência e Tecnologia, e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). O encontro reúne debates e experiências que reforçam a importância de uma economia sustentável das águas.



A abertura do evento contou com a participação do prefeito Axel Grael, da vice-prefeita eleita de Niterói, Isabel Swan, e de importantes lideranças nacionais e internacionais, como: Beto Marcelino, sócio-fundador e diretor da iCities; Andrea Urdampilleta, diretora internacional de eventos da Fira Barcelona; Anna Majó, diretora de Setores Estratégicos e Inovação da Barcelona Activa; Emma Cobos, diretora de Inovação e Estratégia de Negócios do Porto de Barcelona; Stewart Sarkozy, CEO do Conselho Mundial dos Oceanos; e Sergio Chaves, subsecretário de Estado para Energia e Economia do Mar, do Ceará.



“Niterói é a capital global da Economia do Mar! Estamos recebendo a Tomorrow Blue Economy, o maior evento do mundo sobre negócios e ações do mar. Serão dois dias com milhares de pessoas de vários lugares do planeta participando do encontro, no Caminho Niemeyer, com debates e experiências sobre a importância da economia das águas para a sociedade. A feira é promovida pela iCities, empresa pioneira em cidades inteligentes, e chancelada pela Fira Barcelona. É uma felicidade e orgulho grande ver Niterói escolhida como sede deste evento. Nossa cidade tem ligação histórica com o mar, com os esportes náuticos e com o desenvolvimento pelo litoral. Ao longo dos últimos ótimos anos, estamos nos consolidando como um polo de inovação e desenvolvimento, abrigando empresas e instituições dedicadas à economia azul", afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



A vice-prefeita eleita, Isabel Swan, ressaltou a relevância de Niterói no cenário dos esportes náuticos e anunciou a preparação para sediar, em 2025, o Campeonato Internacional de Corrida a Vela, o Sail GP, evento mundial considerado a fórmula 1 da Vela.



“A cidade se prepara para ser a base de mais um evento internacional, reforçando nossa vocação para o esporte e a sustentabilidade marítima. Além disso, temos trabalhado na limpeza das enseadas, fortalecendo nossa conexão com o mar", declarou Isabel, que também mediou a plenária Esportes e Lazer Marítimo Contribuindo para a Economia Azul, ao lado de Anna Majó, Axel Grael e Walter Chicharro.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Indústria Naval, Luiz Paulino Moreira Leite, enfatizou o potencial da cidade para expandir atividades ligadas ao mar.



“Niterói possui um mercado latente que precisa ser explorado. Queremos atrair eventos que mostrem as possibilidades de alavancar a economia azul, abrangendo pesca, atividades navais e turismo sustentável", explicou o secretário.



Já o presidente da Neltur, André Bento destacou como eventos e projetos, como o avistamento de baleias, têm promovido Niterói internacionalmente.



“Esse segmento gera milhões em vários países, e Niterói já provou que pode ser uma referência. Continuaremos investindo em capacitação e estrutura para receber turistas e consolidar nossa vocação para o ecoturismo e o turismo náutico", disse Bento.



O congresso, gratuito, conta com palestras de nomes de destaque, como a velejadora brasileira Tamara Klink, o empreendedor belga Gunter Pauli, considerado o pai da economia azul, e Rodrigo Thomé, líder do Movimento Eucena. A programação inclui debates sobre resiliência costeira, manejo de recursos hídricos, inovação tecnológica e sustentabilidade.



Uma das atrações é a Caravela da Infinito Mare, uma solução inovadora para monitorar e despoluir águas, apresentada pela primeira vez em tamanho real. A estrutura flutuante utiliza algas nativas para detectar poluição, captar CO2 e oxigenar a água, além de ser conectada à Internet das Coisas para maior eficiência.



Serviço:

Feira Tomorrow Blue Economy Niterói

Data: 4 e 5 de dezembro de 2024

Horário: A partir das 9h

Local: Caminho Niemeyer - R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Entrada gratuita