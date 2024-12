Niterói: novas vagas de estacionamento na cidade - Alex Ramos

Publicado 05/12/2024 08:00

Niterói – A Prefeitura de Niterói liberou vagas extras para o estacionamento rotativo no Centro e em Icaraí para facilitar o acesso de motoristas às áreas comerciais durante as compras de fim de ano. A medida, válida até 4 de janeiro de 2025, permite o estacionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 14h, com limite de duas horas por período e máximo de dois períodos por veículo.



Vagas no Centro - O estacionamento rotativo está permitido na Avenida Amaral Peixoto, no lado esquerdo, entre a Rua Visconde Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco.



Na Rua Barão do Amazonas é possível estacionar no lado esquerdo, entre a Rua São Pedro e a Rua São João; no lado direito, entre a Rua Marquês de Caxias e a Rua Marechal Deodoro; e também no lado direito, entre Rua Marechal Deodoro e Rua São João.



O lado esquerdo da Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro está liberado para estacionamento entre a Rua Coronel Gomes Machado e a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, e entre a Rua São Pedro e a Rua Coronel Gomes Machado.



Na Rua Manoel de Abreu é possível estacionar sempre do lado direito de circulação; assim como no lado direito da Rua São João, entre Rua Barão de Amazonas e Rua Visconde de Itaboraí.



Na Rua São João está liberado estacionar entre Rua Visconde de Sepetiba e Rua Barão do Amazonas, no lado direito de circulação.



Na Rua Visconde de Itaboraí, sempre do lado direito de circulação, o rotativo vai funcionar da Rua Fróes da Cruz até a Rua São João. Já na Rua Visconde de Sepetiba, as vagas novas estão entre Rua Marechal Deodoro e Rua São João.



A Rua Visconde de Sepetiba está liberada para estacionar no lado direito de circulação, entre a Rua São João e a Rua São Pedro.

Na Rua Maestro Felício Toledo, entre a Rua São Pedro e Rua São João, pode-se estacionar no lado direito de circulação; e entre a Rua Coronel Gomes Machado e a Rua São Pedro.



Também fica autorizado estacionar na Rua São João, no trecho entre a Rua Visconde de Itaboraí e a Rua Visconde do Uruguai, no lado direito de circulação; e entre a Rua Visconde de Uruguai e a Rua Visconde do Rio Branco, também no lado direito de circulação.



Ao fim da obra do Terminal Sul, será liberada uma área de estacionamento rotativo na Rua Almirante Tefé, entre as Rua Aurelino Leal e Rua XV de Novembro, no lado direito de circulação.



Estacionamento em Icaraí - No bairro de Icaraí, está autorizado o estacionamento no lado direito de circulação da Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Mariz e Barros e Tavares de Macedo; e no lado esquerdo de circulação, entre Rua Comendador de Queiroz e Avenida Almirante Ary Parreiras.



O estacionamento rotativo também está liberado no lado direito da Rua Lopes Trovão, entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Rua Tavares de Macedo. Já na Rua Tavares de Macedo, entre Rua Otavio Carneiro e Rua Lopes Trovão, lado direito de circulação.