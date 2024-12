Axel Grael: homenageado na Alerj com a Medalha Tiradentes - Lucas Benevides

Axel Grael: homenageado na Alerj com a Medalha TiradentesLucas Benevides

Publicado 04/12/2024 22:03

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu na noite desta quarta-feira (04) a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo estadual. A homenagem foi entregue pelo deputado estadual Vitor Junior (PDT), em uma sessão solene realizada no Palácio Tiradentes, sede histórica do parlamento fluminense. O evento reuniu secretários municipais, lideranças políticas da cidade e do Estado, além da primeira-dama, Christa Vogel Grael.



O deputado Vitor Junior destacou que a honraria reconhece a trajetória de Axel Grael como ambientalista, prefeito, gestor público e pela atuação no terceiro setor, especialmente no Projeto Grael, que promove a inclusão de jovens no esporte da vela. Ele também ressaltou o papel de Grael na criação do Movimento de Resistência Ecológica (MORE) e na campanha que levou à criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, além de sua liderança em iniciativas de preservação da Baía de Guanabara.



Durante a cerimônia, o parlamentar enfatizou a experiência de Axel Grael em cargos como presidente do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), além de subsecretário de Meio Ambiente do Estado do Rio. Ele também lembrou da atuação de Grael como vice-prefeito e secretário municipal de Niterói, antes de sua eleição como prefeito em 2020, com mais de 60% dos votos no primeiro turno.



"Axel Grael tem obtido importantes resultados não só na área ambiental. Nos últimos anos, ele tem se destacado na captação de recursos, na elaboração de projetos e na execução de ações em diversas áreas de Niterói. O Projeto Grael, fundado em 1998, já transformou a vida de mais de 17 mil alunos da rede pública, proporcionando iniciação esportiva na vela e formação para o mercado de trabalho, um exemplo de transformação social", afirmou Vitor Junior.



Agradecido, Axel Grael compartilhou o reconhecimento com sua equipe e os cidadãos de Niterói.



"Receber a Medalha Tiradentes é uma emoção indescritível e uma grande responsabilidade. Divido esta honraria com nossa equipe e os cidadãos niteroienses, que nos ajudam a construir uma cidade mais sustentável e inclusiva. Reforço meu compromisso de continuar trabalhando com dedicação e transparência para o desenvolvimento de Niterói e do Estado", declarou o prefeito. "Sempre pensei em uma Niterói sustentável, com proteção ambiental e recuperação de áreas degradadas. Hoje, a cidade tem 57% do território protegido por unidades de conservação. Fizemos o Parque Orla Piratininga, que hoje é referência nacional. Várias partes da cidade foram transformadas em parques e unidades de conservação. Niterói é hoje em sustentabilidade urbana".



O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância do trabalho de Axel Grael para a cidade e o estado.



“Axel Grael é uma referência em gestão pública e em comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Sua liderança deixa um legado marcante em Niterói e inspira não só nossa cidade, mas todo o Estado do Rio de Janeiro. Essa homenagem é mais do que merecida e reflete a admiração de todos nós pelo seu trabalho e dedicação à nossa população e ao meio ambiente”, afirmou Rodrigo Neves.

Além da primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael, participaram da mesa de homenagem – presidida pelo deputado estadual Vitor Junior –, Marta Rocha, deputada estadual (PDT); Rodrigo Neves, prefeito eleito de Niterói; e Isabel Swan, vice-prefeita eleita de Niterói; Dionê Marinho Castro, coordenadora do PRO Sustentável; e o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Claudio Lucas da Nóbrega.



SOBRE AXEL GRAEL



Axel Schmidt Grael, 66, é engenheiro florestal, gestor público e ambientalista. Natural de São Paulo, possui raízes profundas em Niterói, onde sua família se estabeleceu em 1924, com a chegada do avô, Preben Schmidt, da Dinamarca. Casado com Christa Vogel Grael, Axel é filho de Ingrid Schmidt e do coronel Dickson Melges Grael, e irmão dos medalhistas olímpicos Torben e Lars Grael.



Na década de 1970, Axel fundou o Movimento de Resistência Ecológica (MORE), pioneiro no Rio de Janeiro e em Niterói. Também liderou ações para proteger a Baía de Guanabara e foi um dos responsáveis pela campanha que resultou na criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca.



Com vasta experiência no setor público, presidiu o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema) em duas gestões. Foi subsecretário estadual de Meio Ambiente e, desde 2013, atuou em diversos cargos na Prefeitura de Niterói, onde se destacou na captação de recursos e no planejamento de ações estratégicas.



No terceiro setor, Axel é fundador do Projeto Grael, que já atendeu mais de 17 mil jovens da rede pública de Niterói, oferecendo iniciação esportiva e capacitação para o mercado de trabalho por meio da vela.



Eleito prefeito de Niterói em 2020 com ampla votação, Axel Grael segue comprometido com o desenvolvimento sustentável, social e econômico da cidade.