Instituto Gingas: elevador de acessibilidade - Divulgação

Publicado 05/12/2024 13:36

Niterói - O Instituto Gingas, que trabalha a capoeira e a acessibilidade, celebra essa quinta-feira (05/12), o Dia Nacional da Acessibilidade, com a assinatura de um projeto inovador para a sede da organização em Niterói. A Doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal Fluminense (UFF), Érika Machado, vai elaborar o planejamento de um elevador na instituição.

A notícia ganha ainda mais simbolismo nessa data já que Érika tem uma deficiência visual. O Gingas trata a questão da acessibilidade através da capoeira, educação e música e ter uma arquiteta PcD desenvolvendo um projeto para o Gingas faz todo o sentido com os propósitos da instituição.

"Somos conhecidos pelos nossos projetos de acessibilidade e inclusão com diversas linguagens da arte e várias vertentes da cultura, porém acreditamos que a acessibilidade deveria se manifestar em todas as dimensões da sociedade, inclusive na arquitetura. E que melhor maneira de demonstrar isso no prédio da na nossa própria instituição? Dar acesso é uma obrigação de todos e todos se beneficiam", frisou o fundador do Instituto Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão.

Érika, que também é Mestre em Preservação do Patrimônio Cultural PEP/MP - IPHAN demonstrou com muito afeto e carinho a felicidade que sentiu ao fazer parte desse projeto. "O objetivo é viabilizar a ampliação das atividades para os atendidos e propiciar a presença de mais familiares, colaboradores e visitantes. Acessibilidade universal é direito de todas(os). Uma edificação acessivel traz não só autonomia e direito de ocupação por deficientes - mas também traz segurança a grávidas, idosas, obesas, pessoas acidentadas com locomoção temporáriamente comprometida e mesmo as que tem mobilidade considerada plena", finalizou.

