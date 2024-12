Niterói: O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, será presidente do Mercocidades para o mandato 2025/2026 - Divulgação

Niterói: O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, será presidente do Mercocidades para o mandato 2025/2026Divulgação

Publicado 06/12/2024 17:44

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, será presidente do Mercocidades para o mandato entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. O Mercocidades, com sede na capital uruguaia, Montevidéu, reúne as principais cidades da América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru, Equador, Uruguai e Venezuela).

O objetivo do Mercocidades é promover a integração e desenvolvimento conjunto entre os municípios do MercoSul e da região. O último presidente brasileiro da associação foi o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes. O tema proposto por Rodrigo Neves para a Presidência de Niterói no MercoCidades 2025-2026 é Segurança Pública: Caminhos para Cidades Resilientes, Pacíficas e Sustentáveis. Niterói vai, ainda, sediar a 30a Cúpula do Mercocidades, em dezembro de 2025 com a presença de líderes e gestores de toda América do Sul.

A proposta apresentada para Cúpula em Niterói “se baseia no enfrentamento aos desafios da violência urbana e da insegurança climática nas cidades” e destaca o pioneirismo de Niterói como cidade resiliente, uma referência nacional em políticas de prevenção a desastres naturais e o Pacto Niterói contra a Violência com a redução dos índices de criminalidade.

O Mercocidades foi criado em 1995 e tem trabalhado para integração das cidades do Mercosul e cooperação com agências internacionais como a ONU, CGLU, BID e CAF. E é uma das mais importantes redes de governos locais do mundo.

No evento em que foi anunciada a eleição de Rodrigo Neves, estavam presentes os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes, de Montevidéu, Maurício Zunino, e o atual presidente do Mercocidades, o prefeito de Esteban Echeverría, cidade da região Metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, Fernando Gray.