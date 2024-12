Sinfônica Ambulante: participando do Encontro de Blocos, que acontece domingo, na orla da Boa Viagem - Divulgação

Publicado 06/12/2024 09:47

Niterói - Na última edição do ano do Encontro de Blocos, que acontece no dia 08 de dezembro (domingo), às 9h, na orla da Boa Viagem, a Sinfônica Ambulante convida o bloco Olodumaré. O projeto da Fundação de Arte de Niterói acontecerá uma vez por mês, e rodará toda a cidade de Niterói.

Sinfônica Ambulante



A Sinfônica Ambulante é uma fanfarra niteroiense que completou 13 anos de história em março de 2024. Nascida e crescida nas ruas, é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e também da cidade de Niterói, e faz questão de ocupar os espaços públicos ao levar sua música e alegria por todos os cantos. Mistura sopros e percussão em seu repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais, sempre temperando seus arranjos com os mais variados ritmos brasileiros, movidos pela energia do Carnaval e da folia!



Olodumaré



O bloco nasceu com o objetivo de difundir a cultura afro-brasileira, lutar contra a discriminação racial e o preconceito social e econômico. No início realizava seus “terreirões” todos os domingos na Praça do Barreto, em Niterói.



Promovendo junto com a comunidade e circunvizinhanças atividades culturais diversas, tais como: Cursos de: dança - afro, de modelo e manequim, aulas de percussão, entre outras atividades educacionais e culturais. Contando com jovens, adultos e crianças, chegando a contabilizar pouco mais de mil associados.



O Bloco Olodumaré também já realizou diversas apresentações em boates, clubes, escolas, teatros, festas comunitárias, em várias cidades do estado do Rio de Janeiro e de outros estados. Como reconhecimento pelo seu trabalho, o Olodumaré já recebeu diversas premiações, algumas como: O troféu “Axé São Gonçalo”, como agremiação de destaque nos anos de 1990/1991; Troféu “Raças”, como agremiação destaque afro, conforme ofício datado de 27 de agosto de 1992. Destacando o reconhecimento público pelo trabalho e dedicação de sua cantora principal, Marília Marques, premiada em com o troféu “Dudu Odara”, em 1991 como destaque “Melhor cantora Afro” dos anos de 1990/1991, e o troféu “Axé São Gonçalo” (1992/1993).



SERVIÇO



Encontro de Blocos: Sinfônica Ambulante recebe Olodumaré

Data: 08 de dezembro (domingo)

Horário: 9h

Classificação etária: Livre

Valor: Gratuito

Local: Orla da Boa Viagem