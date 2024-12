Coral Vozes da Clin: apresentação no Mercado Municipal de Niterói - Divulgação

Coral Vozes da Clin: apresentação no Mercado Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 06/12/2024 10:00

Niterói – Pelo segundo ano consecutivo, o Coral Vozes da Clin fará parte das atrações da programação de Natal do Mercado Municipal de Niterói. Neste sábado (7), às 12h, haverá um repertório variado que inclui MPB, samba e canções natalinas. Sob regência do maestro Marcello Sader, o coral estará no projeto ‘Natal no Mercado’ com a participação especial do jovem flautista niteroiense Carlos Rodrigues.

O Coral Vozes da Clin é um projeto da Prefeitura Municipal, por intermédio da Companhia de Limpeza de Niterói. No programa, ‘De Volta ao Samba’ (Chico Buarque); ‘Feitio de Oração’ (Noel Rosa/ Vadico); ‘Onde Estará o Meu Amor’ (Chico César); ‘Expresso 2222 (Gilberto Gil); ‘Três Apitos’ (Noel Rosa); ‘O Que Será’ (Chico Buarque); ‘Raça’ (Milton Nascimento/ Fernando Brant); ‘Maria Maria’ (Milton Nascimento/ Fernando Brant); ‘Brincar de Viver’ (Guilherme Arantes); ‘Fantasia’ (Chico Buarque); ‘Noite Clara’ (Paulo Malagutti); ‘É Natal’ (Have Yourself a Merry Little Christmas - Hugh Martin/Ralph Blane - letra em português de Marcello Sader, escrita especialmente para o Coral Vozes da CLIN); e ‘Boas Festas’ (Assis Valente).

O maestro Marcello Sader enfatiza a relevância deste evento para o grupo. “Para esta apresentação no Mercado, acrescentamos um bloco natalino especialmente pra este concerto, incluindo o standard estadunidense Have Yourself a Merry Little Christmas, com uma letra em português que fiz especialmente para a ocasião. Vai ser um concerto caprichado e empolgante, com muitas músicas conhecidas do grande público”, explica Marcello.

O Coral Vozes da Clin é formado por um conjunto de 25 vozes afinadas de funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói. Criado em 2008 pela Divisão de Serviço Social da Empresa, tem como objetivo incentivar os trabalhos no âmbito de cultura e lazer, bem como integrar e aproximar os diferentes setores da empresa.

Clima Natalino

Já é Natal na Clin. As tradicionais árvores de Natal já estão expostas na empresa. O trabalho é feito pela equipe de artesãos do setor Reciclin. Ao todo, foram utilizadas 5.869 garrafas de água e detergente azuis, 300 bolinhas de rolon de desodorante para o arranjo, garrafão de água para as flores e pet para as bolas. A árvore tem 4,20m de altura e 3m de largura.

Uma segunda árvore foi confeccionada pelos colaboradores com 836 rolhas, 100 lâmpadas de plástico ornamentadas em estilo natalino e flores estruturadas em garrafa pet. A decoração está exposta na recepção da Companhia e tem 70m de diâmetro e 220m de altura. Os artesãos da Clin realizam o trabalho com muito cuidado, carinho, criatividade e aproveitam estas datas simbólicas para chamar a atenção sobre a importância de a sociedade ter responsabilidade com o destino final dos resíduos.

O material utilizado para a festa de Natal foi arrecadado através da coleta seletiva que é feita na Companhia. A coleta seletiva da Clin é feita regularmente sem necessidade de cadastro prévio nos seguintes bairros: São Francisco, Charitas, Itacoatiara, Camboinhas, Itaipu, Barreto e Santa Bárbara. Nos demais bairros, para receber a visita, o interessado deve fazer um cadastro na Clin, pelo telefone ou no site da companhia, na aba “Fale Conosco”. Os recicláveis recolhidos são destinados à Cooperativa de Catadores do Morro do Céu.



Serviço:



Apresentação do Coral Vozes da Clin – regência Marcello Sader com participação de Carlos Rodrigues

Data: 7 de dezembro, sábado

Horário: 12h30

Local: Mercado Municipal de Niterói Endereço: R. Santo Antônio, 53 – Centro – Niterói

Valor: Entrada gratuita