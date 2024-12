Axel Grael: novo protocolo de intenções com Portugal - Bruno Eduardo Alves

Publicado 09/12/2024 08:36

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, assinou o protocolo de intenções de parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, de Portugal. Entre os assuntos em comum, economia do mar e biotecnologia são pontos altos para um trabalho conjunto. A cooperação pode se dar de diversas formas como troca de experiências, pesquisa e infraestrutura tecnológica.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou o compromisso assumido entre as cidades de pensarem em um plano de trabalho conjunto.

“Temos encontrado várias boas frentes de trabalho com cidades parceiras em Portugal. E essa é mais uma parceria, acho que muito promissora, com o Instituto Politécnico de Leiria que tem uma experiência, que é muito válida para a realidade brasileira, em particular de Niterói. Identificamos algumas possibilidades como, por exemplo, a recuperação das lagoas de Piratininga e Itaipu. Nós assumimos aqui um compromisso formal de fazer uma parceria”, disse Axel Grael.

A cooperação entre as partes pode ser realizada de diferentes formas como a utilização de recursos humanos, meios técnicos e infraestruturas tecnológicas para a realização de trabalhos de investigação, de ensino e de formação de recursos humanos; realização de projetos de investigação fundamental ou aplicada e de trabalhos de prestação de serviços; utilização de instalações, equipamentos, serviços e recursos humanos, para a realização de ações conjuntas; facilitar o acesso à informação científica, bibliográfica e de material didático, assim como a utilização de meios técnicos.

Sérgio Miguel Franco Martins Leandro, diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, está em Niterói por conta do evento Tomorrow Blue Economy e assinou a parceria em nome do Instituto.

“Este protocolo é uma demonstração clara do compromisso que assumimos em conjunto, entre Niterói e o Instituto, para desenvolver potenciais ações de economia azul e de biotecnologia, além dos desafios que existem na região. As parcerias só são boas se forem beneficiar ambos os lados e queremos demonstrar claramente que há, aqui, benefícios mútuos que podem ser alcançados. Temos algo para além da língua e da cultura, como a questão do mar e do oceano. Estou muito satisfeito e orgulhoso por esta parceria”, ressaltou Sérgio Miguel Franco.

Além do prefeito e do diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico (Seden), Luiz Paulino Moreira Leite; o subsecretário da Seden, Igor Baldez; o presidente da Neltur, André Bento; a secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo; e o deputado português Walter Chicharro.