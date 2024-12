Axel Grael foi na Ilha do Tibau para acompanhar o torneio de futebol e comemorou os avanços na recuperação do ecossistema local - Divulgação

Publicado 09/12/2024 08:10

Niterói - O Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte (NASCE) é parte do Parque Orla Piratininga (Pop) Alfredo Sirkis e está restaurando o ecossistema da Ilha do Tibau. O local dedicado ao esporte e ao lazer recebeu, no último sábado (07), um campeonato de futebol sub-13, que contou com a presença do prefeito Axel Grael. O equipamento integra o conjunto de ações do município para recuperação ambiental da Lagoa de Piratininga.

O prefeito Axel Grael esteve na Ilha do Tibau para acompanhar o torneio de futebol e comemorou os avanços na recuperação do ecossistema local. No NASCE, são desenvolvidas oficinas, palestras e atividades voltadas para a preservação. O foco é a educação ambiental de crianças de 5 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos das escolas da Região Oceânica.

"Esse é um núcleo importante do POP para a recuperação da Lagoa de Piratininga que é desenvolvido em três pilares: sustentabilidade, cultura e esporte. Com os novos equipamentos, a quadra de areia, o campo de grama sintética, a gente está conseguindo trazer cada vez mais gente para usufruir do espaço, estar presente na ilha e, com certeza, trazer valores do esporte para a nossa juventude. Estamos vendo aqui famílias curtindo o espaço, no meio da Lagoa de Piratininga. É a integração que o POP propõe, desse bem natural com a cidade", afirmou o prefeito Axel Grael.

O objetivo do NASCE é fortalecer a proteção ambiental, com atividades que incentivam a conscientização e integram a população aos equipamentos públicos existentes no POP, onde está sendo criado, através de soluções baseadas na natureza, um ambiente que priorize e aproxime o usuário do meio natural.

O projeto vem melhorando a cada dia a estrutura ambiental da ilha com o plantio de espécies nativas e o manejo de invasoras. As ações de recuperação incluem paisagismo, iluminação pública, requalificação de vias e acessos existentes, a implantação de um campo de grama sintética e uma quadra de vôlei de areia.