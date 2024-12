Niterói: espetáculo de dança no Theatro Municipal - Breno Platais

Publicado 09/12/2024 08:46

Niterói - A rica História do nosso país é o tema de Dança Brasil, o tão aguardado espetáculo do Ballet Paula Campos, que fecha com chave de ouro os trabalhos do ano de 2024 da companhia. O grupo, diverso e inclusivo, formado por 50 bailarinos entre três e 60 anos de idade, sobe ao palco do Theatro Municipal de Niterói nos dias 11 e 12 de dezembro, às 20h, com o objetivo de celebrar o Brasil e o brasileiro.

Por meio da dança, o show relembrará a trajetória e a construção da nação brasileira, desde a chegada dos europeus até os dias de hoje. Também transportará o público para as belezas peculiares de cada uma de nossas regiões, apresentando a arte, a cultura e a biodiversidade do país. De uma forma provocadora e bem-humorada, além de inclusiva, a narrativa desafiará o olhar do público a respeito do Brasil ao propor uma reflexão sobre os perigos da emergência climática. A apresentação promete ainda estimular o respeito à diversidade, com um banho verde e amarelo na alma.

Os convites já estão à venda pelo telefone/whatsapp 21 99933-6688 diretamente com Paula Campos, que dirige e produz o espetáculo. A bailarina, professora e produtora cultural, cuja companhia tem sede no bairro do Fonseca, é carioca de nascença e niteroiense de coração, contabilizando mais de 30 anos de carreira artística, sendo 16 deles na Cidade-Sorriso. Condecorada este ano com o Diploma Nicette Bruno e detentora de inúmeros prêmios em festivais de dança nacionais, Paula assina a coreografia deste show ao lado de Nilson Tavares, Mariana Castro e Bia Campos. A participação dos atores Sergio Di Paula e Demilson Sant'Ana conduz a narrativa com muito humor.