OST: companhia teatral apresenta mini festival de Esquetes Teatrais ainda este mês - Divulgação

Publicado 09/12/2024 13:02

Niterói - O ano ainda não acabou na Oficina Social de Teatro e para presentear seu público a instituição realizará nos dias 11 e 21 de dezembro, em sua sede que fica no Centro de Niterói, um mini Festival de Esquetes Teatrais.

A ideia é proporcionar aos novos aspirantes à profissão de ator e atriz a oportunidade de apresentar cenas curtas e autorais ou adaptadas, explorando diversas linguagens cênicas. Com temas variados e muito dinamismo, o festival celebra a experimentação artística, incentivando o aprendizado, a troca de experiências e o talento dos participantes.

O Festival acontecerá em dois dias, 11 e 21 de dezembro. No primeiro dia, a sessão será às 20h e no segundo dia às 11h da manhã.

A direção geral do Festival e de cada uma das cenas é de Ruan Guimarães. No elenco estarão: Catarina Tórtora, Kazeki Yuutarou, Lexya Blackrose, Lívia Aurnheimer, Vittorio Lacerda, Anayê, Andrea Lembranzza, Natan Tropia, Sabrina Liberato e Yan Soares. A classificação etária é livre e a entrada para assistir ao Festival é totalmente gratuita. As apresentações estão sujeitas à lotação. Maiores informações em (21) 98724-0468 (whatsapp).