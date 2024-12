Programa Aprendiz Musical: Casa Aprendiz realizou os Encontros com Responsáveis para encerrar o ano letivo - Divulgação

Programa Aprendiz Musical: Casa Aprendiz realizou os Encontros com Responsáveis para encerrar o ano letivoDivulgação

Publicado 09/12/2024 12:00

Niterói - Aconteceram, no final o mês de novembro, na Casa Aprendiz Musical Professor Anibal Bragança, no Fonseca, as reuniões de fim de ano com os responsáveis pelos alunos do Programa Aprendiz Musical.

Os encontros, coordenados pelo setor de desenvolvimento social e pela equipe pedagógica, reúnem o corpo docente e os responsáveis. E são uma ótima oportunidade de explicar mudanças, ouvir críticas, sugestões e buscar adequações para o próximo ano letivo – seja por parte do Programa ou por parte dos responsáveis dos alunos, que podem coordená-los para evitar faltas e atrasos.

O setor de Desenvolvimento Social falou da importância dos acolhimentos psicossociais e aproveitou para agendar os responsáveis que ainda não haviam marcado seu horário ou realizado sua reunião. Já o setor de Pesquisa agradeceu a participação das famílias no preenchimento das pesquisas de satisfação e lembrou da importância da participação de todos.

Os encontros no auditório da Casa Aprendiz reuniram, em dois dias, os responsáveis pelos alunos das Orquestras infantil, intermediária e avançada e dos Coros infantil, intermediário e avançado.

As reuniões mostraram a importância da construção das relações, do acolhimento e do fortalecimento de vínculos com responsáveis. Outros assuntos abordados também foram o retorno do semestre, além do levantamento do que foi construído durante o período – como ensaios, eventos, viagens, concertos.

Os encontros também informaram sobre os projetos Aprenda, Decola e Teatralidades, e contou com a apresentação da equipe de pesquisa, além da divulgação das datas de confraternização de encerramento do ano letivo, do edital do Programa Aprendiz 2025, informações sobre as férias, os prazos para as rematrículas e o retorno às aulas.

No telão do auditório da Casa Aprendiz, foi exibida uma retrospectiva do ano com fotos dos eventos mais importantes.

"O Programa Aprendiz Musical, que já tem se consolidado como um pilar fundamental na educação e no desenvolvimento cultural de nossos jovens, promove no final de novembro os encontros com os pais e responsáveis. Esses encontros são uma oportunidade crucial para nos aproximarmos, esclarecer as mudanças, ouvir atentamente as opiniões e sugestões e, claro, buscar o aprimoramento contínuo", disse o Prefeito Axel Grael.

Para o Secretário Executivo da Prefeitura, André Diniz, estes encontros estimulam a confiança.

"Esses momentos de troca não são apenas para apresentar o que foi feito, mas também para fortalecer os laços de confiança com as famílias, que são parceiras essenciais no sucesso de nossos estudantes. Neste ano, tivemos a chance de compartilhar os resultados do semestre, os avanços dos alunos e até mesmo de anunciar as novidades para o próximo ano letivo, como as novas propostas de projeto”, disse ele.



Mãe dos alunos Elias e Maria Clara, Cícera Almeida Leite Duarte diz que a importância deste encontro é enorme. “Sou uma mãe atípica, com dois filhos atípicos, e eles participarem do Aprendiz contribui muito com o desenvolvimento deles. A música em si, para eles, é tudo. Meu filho sempre diz que quer continuar cantando e cada vez melhor. Minha filha renunciou à Orquestra para continuar no Canto, e o Aprendiz já faz parte das nossas vidas há treze anos. Estou aqui para contribuir. Gosto de estar na reunião porque gosto de saber o conteúdo que está sendo passado, pra ensinar a eles como se comportarem e o que eles vão vivenciar no próximo ano”, diz ela.



Confiram as datas importantes do calendário:



Festa da família - 14/12



Datas de rematrícula



Iniciantes:



16 e 17/01 – 13h às18h



20 e 21/01 – 08h às 13h



Datas rematrícula avançados e intermediários:



Dias 22, 23, 24 e 27, 28 e 29/01



Das 13h às 18h, todos os dias



Abertura do Edital - 01/02



Início das aulas – 10/03