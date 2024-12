Piratininga: objetivo é permitir a retomada do fluxo de água entre o mar e a Lagoa de Piratininga - Reprodução

Niterói - Mais um passo para a recuperação do sistema lagunar de Piratininga e Itaipu. A Prefeitura de Niterói publicou no Diário Oficial do último sábado (7) a homologação da empresa vencedora da licitação para a contratação de serviços destinados à estabilização estrutural definitiva e à elaboração do Projeto Executivo do Túnel do Tibau no bairro de Piratininga, na Região Oceânica.

A intervenção será realizada pelo Consórcio Novo Tibau, formado pelas empresas Zadar e Engetécnica, com um valor contratual de R$ 38,8 milhões e prazo de conclusão de 24 meses, contado a partir da publicação da ordem de início.

“O túnel foi feito há muitos anos pelo Governo do Estado e teve problemas sérios, como o colapso da rocha, afetando sua eficiência. A Prefeitura assumiu o compromisso de recuperar a estrutura, como parte de um pacote de investimentos nas lagoas de Piratininga e Itaipu e vai realizar essa obra muito complexa, que exigirá uma série de cuidados”, afirma o prefeito Axel Grael.

O objetivo do projeto é restaurar o túnel, permitindo a retomada do fluxo de água entre o mar e a Lagoa de Piratininga. Considerando o risco atual de novos desprendimentos de rochas no interior da construção, será preciso fazer alguns projetos antes da execução das obras de estabilização: projeto civil básico para reforma do sistema de contenção no lado da lagoa; projeto básico de instalação da comporta Stop Log; e projeto geotécnico básico para estabilização das áreas colapsadas.