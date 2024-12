Clin: curso gratuito sobre plantas medicinais - Reprodução

Publicado 09/12/2024 15:56

Niterói - Nesta terça-feira (10), às 9h30, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), por meio de sua Divisão de Educação Ambiental (DIEA), realizará a oficina “Práticas com Plantas Medicinais” no viveiro de mudas da companhia. O evento, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biossistemas (PGEB) e o grupo PET – Farmácia Viva da Universidade Federal Fluminense (UFF), será ministrado pela professora e doutora Thelma de Barros Machado, especialista em fitoterápicos e produtos naturais.



A oficina é aberta ao público e destinada a pessoas interessadas em práticas naturais de saúde, incluindo estudantes e profissionais das áreas de saúde e bem-estar. Durante o curso, os participantes aprenderão a preparar fitoterápicos de forma artesanal e segura, como chás, tinturas, óleos medicinais, pomadas, géis e emplastros, com base em fundamentos científicos e práticas tradicionais.



A oficina também vai abordar: Introdução aos Fitoterápicos - conceito e histórico do uso de plantas medicinais, legislação e segurança no uso de fitoterápicos caseiros e critérios para a seleção de plantas medicinais; Técnicas de Preparo - chás (Infusões e Decocções), Tinturas, com extração de princípios ativos por maceração alcoólica, óleos medicinais, com extração de infusões oleosas para uso terapêutico e cosmético, pomadas, com técnicas de emulsão com bases naturais para uso tópico, Géis, a partir de produção de géis medicinais com propriedades hidratantes e cicatrizantes, e preparo de emplastros terapêuticos com ingredientes naturais para aplicação tópica em dores musculares, inflamações e cicatrização; Higiene e Conservação - boas práticas de manipulação caseira e métodos de conservação e prazo de validade dos produtos preparados; e Aplicações Práticas - identificação de indicações terapêuticas para os produtos preparados e recomendações de uso e precauções.



Segundo o coordenador do DIEA e do Viveiro da Clin Luiz Vicente, a oficina permitirá aos participantes vivenciar práticas enriquecedoras em um espaço com cerca de 140 mil mudas, incluindo 90 espécies nativas da Mata Atlântica.



"Teremos demonstrações práticas de cada tipo de fitoterápico, promovendo o autocuidado e o uso sustentável de recursos naturais", destacou.



A professora Thelma de Barros Machado enfatiza que a oficina proporcionará o conhecimento necessário para preparar produtos fitoterápicos básicos com segurança e eficácia.



Sobre a palestrante - Thelma de Barros Machado é professora titular da UFF e coordena o Programa Fitoterápico Farmácia Viva da universidade. Graduada em Farmácia e doutora em Química de Produtos Naturais pela UFRJ, ela atua em pesquisa, ensino e desenvolvimento de fitoterápicos há mais de 20 anos.



Serviço

Oficina: Práticas com Plantas Medicinais



Data: 10 de dezembro (terça-feira)

Horário: 9h30

Local: Viveiro da Clin (Rua Indígena, 72 – São Lourenço)