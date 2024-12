Clube Central: chegada do Papai Noel de helicóptero em Icaraí - Divulgação

Clube Central: chegada do Papai Noel de helicóptero em IcaraíDivulgação

Publicado 09/12/2024 16:33

Niterói - Pelo terceiro ano consecutivo o tradicional Clube Central, que completou 104 anos em 2024, reforçou a magia do Natal da cidade promovendo a Chegada da Papai Noel de Helicóptero nas areias da Praia de Icaraí, no último domingo.

Este ano o sucesso do evento foi ainda mais reforçado, com a presença de centenas de crianças, que puderam ver o Bom Velhinho chegar e ser recebido por duendes e pela Mamãe Noel de perna de pau. O evento contou também com a Oficina Coral da UFF, comandada pelo grande Maestro Márcio Paes Selles, fundador da famosa Orquestra da Grota. As meninas do Ballet Jovem de Niterói também fizeram uma emocionante apresentação no interior do Clube e receberam brinquedos do Papai Noel, assim como crianças atendidas por projetos sociais da Paróquia de São Judas Tadeu.

O evento não contou com recursos públicos, tendo sido inteiramente financiado por empresas e empresários do setor privado que demonstraram responsabilidade social e compromisso com o fortalecimento do espírito de Natal na cidade.

"O Clube Central tem muito orgulho de seguir fazendo parte da história da cidade e contribuindo com a arte, a cultura e o turismo. O Natal de Niterói tem se destacado nos últimos anos e nossa iniciativa busca justamente fortalecer o que já vem sendo feito na cidade. É lindo demais ver a emoção no rosto das crianças, e também dos adultos, na chegada do Papai Noel. Queremos que ano que vem o evento envolva ainda mais pessoas e seja ainda mais grandioso.", disse Fernando Tinoco, Presidente do Clube Central e da Associação de Clubes de Niterói (ACN).

Fernando Tinoco destacou também a participação do Professor Paulo Hage, que foi um dos idealizadores do projeto, abraçado pela Diretoria do Clube Central. O Clube Central vem aperfeiçoando cada vez mais as estratégias de segurança do evento, contando com o apoio da Nittrans, do SEOP e da Polícia Militar. O espaço cercado na Praia de Icaraí foi molhado por três carros pipa para que não voasse areia e o pouso fosse feito com ainda mais segurança.