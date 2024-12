Niterói: restauro de casarão na Alameda São Boaventura avança para nova fase - Divulgação

Publicado 09/12/2024 18:18

Niterói - A Prefeitura concluiu a recuperação das paredes do casarão na Alameda São Boaventura, que será o primeiro espaço exclusivamente dedicado à cultura na Zona Norte da cidade. As obras já avançaram para a construção das fundações de um prédio anexo, que abrigará um auditório com capacidade para 200 pessoas. O espaço, que se chamará Centro Cultural Cauby Peixoto, homenageará o icônico cantor niteroiense que viveu no bairro do Fonseca. A previsão é de que o centro cultural seja inaugurado em 2025.

"O Fonseca tem uma história rica e é o coração da Zona Norte. Com o Centro Cultural Cauby Peixoto, estamos honrando tanto a memória de um dos maiores artistas da nossa cidade quanto oferecendo um espaço moderno e acessível para a cultura e a convivência. Será um ponto de encontro para moradores do bairro e de toda a Niterói", afirma o prefeito Axel Grael.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) lidera as obras de restauro do casarão. Após a limpeza geral, foi finalizada a restauração das telhas e a reconstrução completa da estrutura do telhado, que agora está em fase de recomposição.

O novo Centro Cultural contará com uma biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, espaços para coworking, salas multiuso e um auditório com infraestrutura moderna e acessibilidade. O investimento total no projeto é de R$ 16,8 milhões, e a conclusão das obras está prevista para julho de 2025.

O niteroiense Cauby Peixoto

Nascido no bairro de Santa Rosa, em Niterói, em 1931, Cauby Peixoto foi o caçula de seis irmãos, todos músicos. Filho da cavaquinista Alice de Carvalho e do compositor Eliziário "Cedete" Peixoto, ele mudou-se com a família para o Fonseca após a morte do pai. No bairro, Cauby formou grandes amizades e vivenciou experiências marcantes, como prêmios em concursos de dança no Líder Esporte Clube e carnavais no Barreto.

Reconhecido como um dos maiores intérpretes da música brasileira, Cauby foi premiado nacional e internacionalmente, incluindo um Grammy Latino pelo álbum Eternamente Cauby Peixoto - 55 anos de carreira e o Latin Recording Academy’s President Merit Award. Ele faleceu em 2016, em São Paulo, deixando um legado imortal na música.