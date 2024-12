Niterói: R$ 640 mil no aprimoramento de novas tecnologias - Luciana Carneiro

Niterói: R$ 640 mil no aprimoramento de novas tecnologias Luciana Carneiro

Publicado 10/12/2024 17:36

Niterói - O prefeito Axel Grael entregou nesta terça-feira (10) os certificados às startups selecionadas pelo Programa Acelera Niterói. Oito empresas de tecnologia que atuam nos setores de saúde, comunicação, transição energética, descarbonização, economia do mar e economia criativa foram contempladas, cada uma com um aporte de R$ 80 mil. O investimento foi oficializado durante um evento no auditório do Caminho Niemeyer, que reuniu representantes das startups, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Fundação Euclides da Cunha (FEC), parceiras na condução do programa.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, explicou que o Programa Acelera Niterói tem como objetivo promover o empreendedorismo e a inovação na cidade, oferecendo suporte a projetos empreendedores e empresas consolidadas. A fase de aceleração, destinada a projetos com maior grau de maturidade, busca aprimorar o modelo de negócios das startups, identificando estratégias para ganho de escala e fortalecendo as validações iniciais. A metodologia aplicada prepara as empresas para se apresentarem a investidores.



"O que queremos, em última instância, é melhorar a vida das pessoas, facilitar processos e gerar oportunidades. Hoje, Niterói se posiciona como uma das cidades mais inteligentes do país, segundo o ranking do Connected Smart Cities. Desenvolvemos um plano diretor de cidade inteligente para traçar os caminhos futuros e deixar um legado. Queremos que Niterói seja acolhedora para quem produz inovação", afirmou o prefeito Axel Grael.



Entre as startups selecionadas está a Mais Leitos, que atua no desenvolvimento de tecnologias para a otimização de recursos hospitalares; a Flower Nanotechnology, criadora de dispositivos microfluídicos projetados para atender às necessidades de pesquisas; a Bolha Project, hub criativo de inovação, aprendizado e troca, focado em empreendedoras do ramo da moda; a Octa City, especializada em soluções para cidades inteligentes; e a Direito Ágil, plataforma de apoio ao combate à violência de gênero. Além dessas, também receberão o aporte financeiro de R$ 80 mil, as startups Energy2go, criadora de um sistema de compartilhamento de carregadores portáteis elétricos; a Innomaker, especializada na coleta de dados, automação e inteligência artificial; e a Deep Energy, do ramo de energia.



Além da fase de aceleração, o programa também apoia startups em estágios iniciais por meio das fases de pré-incubação e incubação. Até 80 projetos foram selecionados para a pré-incubação, e, após um acompanhamento inicial, até 22 serão escolhidos para a fase de incubação. A secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Valéria Braga, destacou a metodologia aplicada e a qualidade dos projetos:



"A metodologia foi muito bem estruturada, com aulas e orientações. O processo seletivo tornou-se referência, com diversas pessoas nos procurando para saber mais. Esse é o resultado do trabalho conjunto com a UFF e a FEC. Parabenizo as startups que vão passar por essa aceleração; tenho certeza de que trarão resultados importantes para a cidade e para a sociedade como um todo", declarou Valéria Braga.



Para o reitor da UFF, professor Antônio Cláudio da Nóbrega, o programa é um marco para a inovação e está alinhado com os objetivos da universidade.



"Essa parceria é muito importante para nós. Desde a criação da Agência de Inovação da UFF, buscamos fomentar debates e construir consensos para avançar como sociedade. Colocar a inovação na pauta transformou o cenário da universidade, trazendo avanços significativos", destacou o reitor.

Já o diretor-presidente da Fundação Euclides da Cunha, Alberto di Sabatto, enfatizou o aprendizado coletivo na concepção do programa. "O Acelera Niterói é como uma evolução do PDPA (Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados). Esse aprendizado coletivo, com cada instituição contribuindo com sua expertise, foi fundamental para chegarmos ao formato atual, que já está gerando resultados", concluiu Alberto di Sabatto.