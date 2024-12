Orquestra de sopros do Rio: apresentação no Solar do Jambeiro - Divulgação

Orquestra de sopros do Rio: apresentação no Solar do JambeiroDivulgação

Publicado 10/12/2024 13:58

Niterói - Em edição especial, o projeto Jambeiro Toca apresenta a Orquestra Sopros do Rio, no sábado, 14 de dezembro, às 11h.

Com apresentação gratuita e classificação indicativa livre, a Orquestra promete encantar o público com repertório de sucessos natalinos, neste que é o último concerto da temporada 2024.

A Orquestra Sopros do Rio (OSR) é um projeto de difusão da música sinfônica, conscientizando o público sobre a importância do aprendizado de instrumentos de sopro e percussão, e de mentoria, dedicado a jovens músicos em busca de aprimoramento artístico.



SERVIÇO



Jambeiro Toca Especial de Natal: Orquestra Sopros do Rio

Data: Sábado, 14 de dezembro de 2024

Horário: 11h

Classificação livre

Entrada gratuita

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Pres. Domiciano 195, São Domingos, Niterói