Projeto Trocas em Cena: recebendo o ator e produtor Diego ReishofferDivulgação

Publicado 10/12/2024 14:14

Niterói - Na quinta-feira, 12 de dezembro, às 16h, o Solar do Jambeiro transmite em sua página no Instagram mais uma edição do Trocas em Cena, quadro que convida dramaturgos para conversar sobre diferentes temáticas.

Nesta edição, o convidado é o ator e produtor niteroiense Diego Reishoffer. Reconhecido pela sua contribuição significativa nas políticas de produção cultural e pelo seu trabalho em promover e transformar o cenário artístico, Reishoffer tornou-se uma referência na cena cultural da cidade.

Atualmente, Diego é CEO da Terceiro Sinal Produções Artísticas, uma das principais produtoras culturais de Niterói, e segue sua missão de promover a cultura e a educação através da arte, impactando diferentes segmentos e levando o teatro e a cultura a um público cada vez maior.

O encontro será transmitido na página do Instagram do Solar do Jambeiro, no endereço www.instagram.com/solardojambeiro/

SERVIÇO



Trocas em Cena com Diego Reishoffer

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024

Horário: 16h

Transmissão na página www.instagram.com/solardojambeiro/

Atividade gratuita

Classificação indicativa livre