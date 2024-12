Niterói: cidade realiza amanhã evento sobre práticas na área do clima - Reprodução

Niterói: cidade realiza amanhã evento sobre práticas na área do climaReprodução

Publicado 11/12/2024 10:49

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Clima, realizará, nesta quinta-feira (12), o evento “Clima de Entregas”. O encontro acontecerá no Centro Eco Cultural Sueli Pontes (Av. Celso Kelly, 378, Piratininga, Niterói), com o objetivo de destacar as ações implementadas pela cidade no enfrentamento às mudanças climáticas.

De acordo com o secretário do Clima, Luciano Paez, o evento busca promover a conscientização e o engajamento da comunidade em relação às questões climáticas.

“Estamos encerrando o ano com o mesmo compromisso com o qual começamos. O trabalho da Seclima busca envolver todos no enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, desde as comunidades até as empresas e os jovens da cidade. Estamos construindo uma política pública de forma coletiva, com resultados concretos para lidar com eventos climáticos extremos”, afirmou o secretário.

Dentre as ações realizadas ao longo do ano, destacam-se a entrega do Cartão Araribóia Clima para moradores do Preventório que participaram do Programa Social de Neutralização de Carbono, a entrega dos certificados para as empresas que participaram da segunda edição do Programa de Certificação em Boas Práticas em Neutralização de Carbono, além da entrega do livro "Uma Cidade Amiga do Clima: Niterói e a Neutralização de Carbono", que agora está em sua segunda edição.

Programação do evento:

15h – Abertura oficial com a presença de Luciano Paez, Secretário Municipal do Clima; Guilherme Sirkis, representante do Centro Brasil no Clima; Rodrigo Neves, Prefeito Eleito; e Axel Grael, Prefeito de Niterói.

15h30 – Entrega dos Certificados do Programa de Boas Práticas em Neutralização de Carbono.

16h00 – Entrega do Cartão Araribóia Clima para moradores do Preventório que participaram do Programa Social de Neutralização de Carbono, iniciado na comunidade este ano.

16h30 – Entrega do Livro "Uma Cidade Amiga do Clima: Niterói e a Neutralização de Carbono", segunda edição.