Campo de São Bento: palco de shows de artistas locais da cidade - Reprodução

Publicado 11/12/2024 17:05

Niterói - O Campo de São Bento, um dos pontos mais icônicos de Niterói, será palco de uma programação especial promovida pela Prefeitura de Niterói para celebrar o Natal em grande estilo. De 13 a 22 de dezembro, moradores e visitantes poderão desfrutar de uma série de atrações gratuitas, incluindo shows, performances musicais e atividades culturais para todas as idades, no palco do Lago e no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. O local também terá trenzinho e Casa do Papai Noel, além de decoração e iluminação especial nas árvores. O horário de visitação será ampliado até às 22h todos os dias a partir de sexta-feira, dia 13.



O prefeito Axel Grael destacou a importância do evento para a cidade:



“O Natal no Campo de São Bento é uma celebração que une tradição, cultura e momentos de convivência em família. Este evento reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói em oferecer uma programação de qualidade, gratuita e acessível, que valoriza nossos artistas e encanta moradores e visitantes. Queremos que cada pessoa viva o espírito natalino de forma especial, em um espaço tão querido por todos, como o Campo de São Bento. Será um momento inesquecível para nossa cidade”, afirmou o prefeito.



Programação no Lago



A festa começa nesta sexta-feira (13), às 18h, no palco especial montado no lago, com a apresentação da DJ Cris Pantoja, do Programa Aprendiz Musical e das artistas Thalitha Pertuzatti, Nanda Garcia e Mona Vilardo. Em seguida, acontece o Natal de Cavaquinho, uma apresentação especial com Sérgio Chiavazzoli, e o show da cantora Juliana Veronezi.



No sábado (14), a partir das 18h, o público poderá curtir o DJ Pinoud, seguido pelas bandas JPG e Os Bonitos. O cantor Marcos Sabino encerrará a noite com uma performance especial. Já no domingo (15), as atividades começam mais cedo, às 17h, com a atração infantil Bento e Totó, seguida pelo DJ Pinoud. A noite será encerrada pela cantora Roberta Sá, às 19h.



Na sexta-feira (20), o DJ Jorjão Perlingeiro abre as festividades às 18h. Na sequência, sobem ao palco Flávia Bittencourt, Banca do Síndico e Renato Rocketh, animando o público para o fim de semana.



No sábado (21), das 18h às 18h50, o público poderá aproveitar a apresentação do DJ Filipe Rocha, o espetáculo Pinóquio e um tributo a Frank Sinatra, com Marcos Hasselmann.



Encerrando a programação, o domingo (22) promete ser especial. A DJ Cris Pantoja inicia as atividades às 15h, seguida pelo grupo Violúdico, às 16h. Às 19h, a Banda MusiFest realiza uma performance grandiosa ao lado de artistas como Paulinho Guitarra e outros convidados especiais.



Centro Cultural Paschoal Carlos Magno



O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno também terá apresentações artísticas para toda a família. As atividades começam no sábado (14), com o espetáculo infantil Papai Noel Sempre Vem, das 10h às 10h50. À tarde, a programação musical traz Arthur Wermelinger, às 16h, e Igor Carvalho, às 17h.



No domingo (15), o show infantil Paty Paty começa às 10h, seguido pela peça A Lenda do Berimbau, às 11h10. À tarde, Biah se apresenta às 16h, e Laura Zandonadi encerra o dia às 17h10.



No dia 17, a música domina o espaço com Daíra, às 18h, seguida pelo espetáculo Mulheres Cantam Beatles, às 19h.



No dia 18, a banda Radial 80 se apresenta às 18h, e Bloody Mary encerra a noite às 19h10.



A programação do dia 19 traz o espetáculo Bicho Grilo e Disco Voador, às 18h, seguido por Del Rei e os Belinas, às 19h, e pela banda Rockfellows, às 20h15.



No sábado (21), os destaques infantis são os espetáculos Glorinha e Renato, às 10h, e Carroça dos Sonhos, às 11h10. À tarde, Vinícius Oliveira se apresenta às 16h, e Ju Rosário fecha o dia às 17h10.



No domingo (22), as atividades começam às 10h com Universo Indanil, seguido por Teia das Águas, às 11h10. À tarde, às 16h, Andrei Baltz e sua banda sobem ao palco, seguidos por Mari Torquato, que encerra a programação com uma performance emocionante.



Serviço



Quando: 13 a 22 de dezembro de 2024

Onde: Campo de São Bento – Niterói

Entrada: Gratuita