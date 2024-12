Niterói: Monumento Natural de Icarahy para proteger recursos naturais da cidade - Reprodução

Publicado 12/12/2024 08:43

Niterói – No Dia Internacional das Montanhas, a Prefeitura de Niterói deu mais um passo em direção à preservação ambiental ao criar o Monumento Natural de Icarahy, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Localizada no coração de Icaraí, a área abrange 3,1 hectares e abriga uma mini pedreira, um espaço de grande relevância ambiental. O objetivo é proteger sítios naturais raros e de grande beleza cênica, conciliando a conservação com o uso sustentável da terra e dos recursos naturais por proprietários locais.

O prefeito Axel Grael destacou que a criação do monumento é mais uma demonstração do compromisso de sua gestão com a sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas.

“Como ambientalista, sempre tive um olhar atento às questões ambientais. Ao longo da minha gestão, priorizamos ações voltadas à preservação da natureza, como a criação da primeira Secretaria do Clima e a atuação na Frente Nacional de Prefeitos. Com iniciativas como esta, estamos ampliando as áreas protegidas de Niterói e enfrentando os desafios do aquecimento global. Hoje, mais de 56% do território da nossa cidade é de área verde protegida, o que é motivo de grande orgulho para todos nós”, afirmou o prefeito.

O decreto que oficializa o Monumento Natural de Icarahy, foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (11). A nova unidade de conservação tem como missão preservar ecossistemas e espécies nativas, fortalecer a biodiversidade local e estadual, além de oferecer oportunidades de aprendizado, pesquisa e atividades sustentáveis.

A gestão do Monumento Natural será conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Segundo o secretário Rafael Robertson, a criação do espaço é um marco importante para a proteção ambiental em Niterói.

“Estamos cuidando das áreas verdes de hoje pensando no futuro das próximas gerações. Este monumento preserva características naturais únicas e promove a pesquisa científica, além de reforçar o nosso compromisso com a conservação ambiental”, explicou o secretário.

Além disso, a iniciativa promete fortalecer o turismo sustentável, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda, e contribuindo para o aumento da cobertura florestal da Mata Atlântica no município.