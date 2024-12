Niterói: certificação reconhece o compromisso da Prefeitura de Niterói com o meio ambiente e a sustentabilidade - Divulgação

Publicado 12/12/2024 17:14

Niterói - A Prefeitura de Niterói deu mais um passo importante na consolidação de seu compromisso com a preservação ambiental e o turismo sustentável. Na tarde desta quinta-feira (12), a Praia do Sossego foi palco da cerimônia de hasteamento da Bandeira Azul para a temporada 2024/2025. Este é o quarto ano consecutivo que a praia recebe a certificação internacional, que reconhece a excelência em gestão ambiental, segurança, qualidade da água e infraestrutura. A candidatura da praia ao selo internacional é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade.

O subsecretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, Allan Cruz, destacou a importância da certificação e revelou planos ambiciosos para o futuro.

"Esse é o quarto ano consecutivo que conquistamos este prêmio. É uma conquista que reflete o trabalho coletivo em prol da preservação ambiental e do bem-estar da população. Nossa intenção é que, a partir do próximo ano, possamos conquistar duas Bandeiras Azuis para Niterói. Estamos trabalhando para promover mais uma praia à categoria de excelência ambiental, fortalecendo ainda mais o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável", afirmou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, ambientalistas e representantes da sociedade civil, além de moradores e frequentadores da região. A Bandeira Azul é concedida pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE) com o objetivo de promover o turismo sustentável em praias, marinas e embarcações de todo o mundo.

A Praia do Sossego se destacou mais uma vez por cumprir rigorosos critérios de sustentabilidade, que incluem a implementação de ações de educação ambiental, coleta seletiva e acessibilidade para pessoas com deficiência.

O selo Bandeira Azul reforça a imagem de Niterói como referência em conservação ambiental e atrai visitantes que valorizam destinos responsáveis. A meta para o próximo ano, de ampliar a certificação para outra praia da cidade, reflete a gestão comprometida em aliar preservação e turismo de qualidade. A Prefeitura incentiva a participação da população em ações de conservação e cuidados com os recursos naturais, garantindo que o legado de conquistas ambientais continue sendo motivo de orgulho para Niterói.