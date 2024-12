Santa Rosa: II Edição da Feira Agroecológica Ricardo Nery movimenta o bairro - Divulgação

Publicado 12/12/2024 15:25

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), promove a II Edição da Feira Agroecológica Ricardo Nery na Praça Raul de Oliveira, no Largo do Marrão, em Santa Rosa, neste sábado (14). Das 8h às 17h, o evento promete um dia repleto de atrações para todas as idades, reforçando a conexão entre sustentabilidade, agricultura familiar e entretenimento.

Com uma programação que inclui brinquedos, pula-pula, apresentações musicais da banda Blood Mary e performances de artistas da Fundação de Arte de Niterói (FAN), o evento se consolida como um espaço de lazer, conscientização e promoção da agroecologia.

“É um momento emocionante e transformador dar espaço e voz aos verdadeiros protagonistas da agroecologia de Niterói: os nossos produtores”, destacou Kayson Komora, coordenador de Agroecologia Urbana da SMARHS.

O Circuito de Feiras Agroecológicas Ricardo Nery, idealizado pela SMARHS, foi criado para fortalecer a produção agroecológica em Niterói. Nomeada em homenagem a Ricardo Nery, pioneiro na defesa da agroecologia na cidade, a feira promove práticas agrícolas sustentáveis, estimula cadeias curtas e circulares e reduz os impactos ambientais. Além de oferecer alimentos livres de agrotóxicos, o evento fomenta a conscientização sobre segurança alimentar, educação ambiental e preservação do meio ambiente.

Mais do que movimentar a economia local, a feira tem como objetivo fortalecer os laços entre produtores e consumidores, incentivando hábitos de consumo mais conscientes.

“Nosso compromisso é fortalecer a agroecologia, estreitar os laços entre a cidade e os produtores agroecológicos, e mostrar a força produtiva de Niterói”, reforçou Kayson, que já planeja futuras edições em diferentes regiões da cidade, alinhadas às estações do ano.

Além da comercialização de produtos agroecológicos, a II Edição da Feira Ricardo Nery traz diversas opções de lazer e entretenimento para toda a família. A combinação de atrações musicais, brincadeiras e performances culturais promete unir sustentabilidade e diversão em um ambiente acolhedor e inclusivo.