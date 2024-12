Niterói: Centro de Formação Darcy Ribeiro é dedicado à formação dos profissionais da Rede Municipal de Educação - Divulgação

Niterói: Centro de Formação Darcy Ribeiro é dedicado à formação dos profissionais da Rede Municipal de EducaçãoDivulgação

Publicado 12/12/2024 21:24

Niterói - O Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, recebeu nesta quarta-feira (11), pela primeira vez, um grupo de merendeiros da Rede Municipal de Educação de Niterói para uma formação teórica. Os profissionais participaram de palestras sobre boas práticas na cozinha, abordando questões relacionadas à higiene, limpeza, conservação e preparo dos alimentos. Na ocasião, eles também foram convidados a conhecer a nova Cozinha Experimental do espaço, onde acontecerão as próximas formações práticas.

O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, acompanhou a atividade e destacou a importância do espaço para a qualificação da Rede Municipal de Niterói.

"Esse espaço foi entregue para a sociedade, agora é nosso, e é muito importante para qualificar ainda mais o trabalho, em todas as dimensões necessárias, para construirmos uma Rede realmente potente, que alcance todos os seus objetivos. Aqui os profissionais e as crianças poderão ter mais contato com os alimentos, criar novas experiências, conhecer novos sabores e texturas, entendendo que a alimentação escolar é parte fundamental da formação das nossas crianças, jovens e adultos", destacou Bira Marques.

A merendeira Angela Maria Gomes, da UMEI Jornalista Vilmar Berna (Jurujuba), considerou a formação fundamental para o cotidiano da cozinha escolar.

"Agregou muito conhecimento, um aprendizado que vamos levar para as nossas escolas. Além disso, foi gratificante estar na Cozinha Experimental, que também representa a nossa cozinha. O espaço está espetacular, e poder trabalhar aqui com o experimento, levar isso para as crianças, não tem preço", finalizou.

Já a merendeira Vera Lucia dos Santos, da Escola Municipal José de Anchieta, destacou que gostou muito da formação e que quer participar de muitas outras.

"Eu espero que esse espaço só evolua, é um lugar arejado, aconchegante, com bastante utensílios. Muito legal!", concluiu.

O Centro de Formação Darcy Ribeiro é o primeiro na história de Niterói dedicado à formação dos profissionais da Rede Municipal de Educação. Além da Cozinha Experimental, o espaço conta com dois auditórios, espaços de convivência e de leitura para adultos e crianças, além de um salão dedicado aos ateliês voltados para a Educação Infantil, que trabalham com materiais baseados na natureza e nas múltiplas linguagens. Dentro da Cozinha também funcionará o ateliê do sabor, um grande laboratório que convida profissionais e crianças a uma potente experiência através do processo que envolve, além da preparação da comida, vivências que exploram sabores, cores, odores e texturas.