Niterói: evento "Clima de Entregas" aconteceu no Centro EcoCultural Sueli Pontes, no Parque Orla PiratiningaDivulgação

Publicado 12/12/2024 21:29

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta quinta-feira (12), o evento "Clima de Entregas" no Centro EcoCultural Sueli Pontes, no Parque Orla Piratininga. O objetivo do encontro foi apresentar as iniciativas implementadas pela cidade no enfrentamento das mudanças climáticas e destacar o papel de Niterói como referência no combate às questões ambientais. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal do Clima.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatizou a urgência de se discutir as questões climáticas, que já afetam a realidade das cidades.

"É muito sério o que está acontecendo e eu acompanho todas as discussões em torno da questão do clima desde antes da Rio 92, que foi um marco no processo de mobilização no mundo com relação às questões das mudanças climáticas. Nós vamos conseguir avançar com ações como Niterói está fazendo, que é mobilizando as pessoas nas comunidades, empresas e desenvolvendo ações de educação climática", defende Axel Grael.



O secretário do Clima, Luciano Paez, destacou a importância da parceria entre o poder público e a população.



"As mudanças climáticas são uma realidade que já afeta as cidades. Niterói tem se destacado globalmente ao unir ações de compensação de emissões de carbono com programas sociais, mostrando como a justiça climática pode ser concretizada nas comunidades vulneráveis", afirmou Paez.



Entre as ações apresentadas no evento, foram destacadas a entrega do Cartão Arariboia Clima aos moradores do Preventório que participaram do Programa Social de Neutralização de Carbono, a entrega de certificados às empresas que participaram da segunda edição do Programa de Certificação em Boas Práticas em Neutralização de Carbono, e a apresentação da segunda edição do livro "Uma Cidade Amiga do Clima: Niterói e a Neutralização de Carbono".



Guilherme Sirkis, representante do Centro Brasil no Clima, parabenizou Niterói pelas iniciativas pioneiras.



"O que está sendo feito aqui é um exemplo para o país. Niterói está inspirando outros governos municipais e estaduais, mostrando soluções eficazes para os desafios ambientais, especialmente em relação à Amazônia", comentou Sirkis.



Boas práticas – Durante o evento, também foram entregues os certificados de Boas Práticas em Neutralização de Carbono para 35 empresas e associações da cidade. O programa, em parceria com a Controladoria Geral do Município (CGM), visa certificar instituições que adotam práticas sustentáveis que contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa e foi premiado com o primeiro lugar na categoria “Inovação na Gestão” do Prêmio Robert Gray de Sustentabilidade Ambiental.



Moeda Arariboia Clima - Além disso, 40 moradores do Preventório receberam a Moeda Arariboia Clima, um crédito financeiro que premia ações de redução de emissões de CO2. O valor do crédito varia entre R$ 250 e R$ 750, e os moradores que atingiram metas de redução de CO2 em suas residências foram os primeiros a receber o benefício.



Livro – A cerimônia de Certificação também marcou o lançamento da segunda edição do livro "Uma Cidade Amiga do Clima: Niterói e a Neutralização de Carbono", que compartilha as experiências e resultados das ações ambientais de Niterói.