Niterói: nova sede d Faculdade de Medicina da UFF é inaugurada - Lucas Benevides

Niterói: nova sede d Faculdade de Medicina da UFF é inauguradaLucas Benevides

Publicado 13/12/2024 16:16

Niterói - Nesta sexta-feira (13), o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o prefeito eleito, Rodrigo Neves, prestigiaram a cerimônia de inauguração da nova sede da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CMM-UFF). Atualmente, a CMM-UFF atende mais de 1.400 alunos entre graduação, pós-graduação e especialização e oferece um currículo moderno, com disciplinas que incluem aulas sobre inteligência artificial e telemedicina.

Além das matérias do curso de medicina, no novo prédio também serão ministradas disciplinas para outras áreas como biomedicina e biologia. O evento contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, além de representantes da Prefeitura de Niterói e da Universidade, deputados estaduais e federais e vereadores do município.

O prefeito Axel Grael destacou a importância de ter uma universidade do porte da UFF em Niterói. “Quero destacar uma coisa importante que é o tamanho e a relevância que a Universidade Federal Fluminense tem para Niterói, para o nosso estado e para o país. Somos muito agraciados por ter essa instituição tão importante aqui na cidade e a gente tem buscado parcerias como, por exemplo, terminar a obra do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS). Temos feito várias linhas de cooperação e entendemos que quanto mais a universidade se organiza e se estrutura, melhor é para a cidade. Quero falar do orgulho de ver esse prédio sendo entregue. Quantas gerações de profissionais de saúde passaram por aqui e quanto benefício isso gerou para a sociedade”, disse Axel Grael.

A nova sede representa um importante marco, fortalece a produção acadêmica e científica e a formação de profissionais de saúde com impacto profundo na saúde pública e no avanço científico nacional.

Rodrigo Neves, prefeito eleito de Niterói, esteve presente acompanhado da vice-prefeita, Isabel Swan, e ressaltou o esforço dos poderes para inovar junto com a universidade. “Esse é um sonho que se realiza quase 100 anos depois da criação da Faculdade de Medicina. A UFF é uma referência do Brasil, não apenas como a maior universidade federal, mas, também, é indispensável ao desenvolvimento econômico, social, científico e cultural de Niterói. Vamos dar continuidade às parcerias e lançar uma nova edição do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) com mais recursos para transformar o Centro de Niterói em um hub de inovação”, afirmou Rodrigo Neves.

A entrega do novo equipamento é resultado do apoio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e de emenda impositiva destinada pela bancada parlamentar do Rio de Janeiro. A construção da nova sede da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense foi iniciada em 2007 como parte do programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais.

De acordo com a ministra da saúde, Nísia Trindade, esse momento é a materialização de um projeto de comprometimento com o Sistema Único de Saúde (SUS).“Quero falar da minha alegria de estar aqui pelo significado desse momento e pela importância de termos aqui nesse novo prédio a materialização de um projeto maior em relação ao avanço de uma medicina comprometida com o SUS e com a ética. Sabemos a luta que é manter as instituições. É muito bom inaugurar esse prédio já com vida e isso só é possível com uma continuidade de boas gestões. É importante termos uma continuidade de boas gestões no município e fazer isso de uma forma mais integrada e com mais diálogo para fortalecermos nossas políticas e o papel da ciência na saúde e na democracia”, reforçou a ministra da Saúde.

Em 2025, a Universidade completará 100 anos. O reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega, falou sobre o compromisso e a responsabilidade da comunidade científica no desenvolvimento do país. “A nossa responsabilidade enquanto professores universitários e comunidade científica é trabalhar para o desenvolvimento do país com base na autonomia dos indivíduos, pela educação, pelo conhecimento, na maturidade e autonomia das instituições com base na responsabilidade do coletivo e na soberania nacional. Tenho certeza que todos nós lembraremos para sempre desse momento de conquista e celebração. Quero agradecer a todos que contribuíram ao longo dos seus sonhos e das suas lutas e dizer que vamos continuar lutando contra o retrocesso, pelo avanço do país, pela liberdade, pela democracia e pelo povo brasileiro”, concluiu o reitor.