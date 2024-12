Luis Guilherme Santos, Felipe Albuquerque e o vereador eleito Binho: encontro do Sindhleste - Divulgação

Publicado 13/12/2024 10:24

Niterói - No último dia 10, diretores de hospitais e suas lideranças filiadas ao Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde (Sindhleste – Hospitais e Clínicas do Leste Fluminense), participaram do Almoço Institucional de Confraternização em Niterói. Entre os dados apresentados no encontro foi anunciada a ampliação da atuação do órgão para 18 cidades.



O Sindhleste – Hospitais e Clínicas do Leste Fluminense participa de todos os processos essenciais para contribuir na sustentabilidade e no desenvolvimento dos hospitais e estabelecimentos de saúde.



Sempre atuou em Niterói e São Gonçalo e agora ampliou sua base territorial para 16 novos municípios no Estado do Rio de Janeiro, totalizando 18 cidades. São essas: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaboraí, Magé, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim e Tanguá.



A instituição trabalha como promotora e provedora na interlocução de questões relevantes para solucionar problemas e concretizar conquistas junto aos seus associados.

“Desde a época da Pandemia da Covid-19, trabalhamos incansavelmente com reuniões com o poder público e a sociedade. E isso fez com que o sindicato se tornasse um importante protagonista para os mais diversos debates no setor da saúde nas cidades de Niterói e São Gonçalo. Com a expansão territorial temos um grande desafio pela frente. Todos ganham com isso: os associados, o segmento da saúde complementar, o governo e, principalmente, a sociedade. Estamos motivados para esse novo momento", comemorou Felipe Albuquerque, presidente do Sindhleste – Hospitais e Clínicas do Leste Fluminense.



Participaram do encontro, que contou com a parceria da Colortel, os gerentes, colaboradores e membros associados do sindicato.