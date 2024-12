Premiação da Ademi: Soter faturou prêmios - Divulgação

Publicado 13/12/2024 16:34

Niterói - A cidade de Niterói foi palco da celebração do 13º prêmio top imobiliário Ademi-Niterói 2024, que aconteceu em São Francisco na semana passada.

O evento, realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) de Niterói, premiou empreendimentos que tiveram destaque em várias categorias.

Entre as empresas que levaram troféus para casa, está a Soter que ganhou em duas categorias: Residencial Luxo de Grande Porte com o empreendimento ÍON e Residencial Luxo de Pequeno Porte B com o empreendimento ATTRIUM Icaraí, ambos na Zona Sul da cidade.

O sócio Alessandro Oliveira e o Diretor Comercial, Rodrigo Pecly, receberam os prêmios representando a Soter. “Os projetos e empresas vencedoras, representam o mercado da construção civil, a geração de emprego na cidade e em toda a Região Metropolitana e todo o desenvolvimento econômico para a cidade” finaliza Rodrigo Pecly.