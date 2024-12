Niterói: Prefeito Axel Grael lança Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - Bruno Eduardo Alves

Publicado 13/12/2024 18:10

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta sexta-feira (13), o lançamento do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (PMCTI), aprovado pela Câmara Municipal no início deste mês. A iniciativa, conduzida pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (COMCITECI), contou com a participação popular e reafirma o compromisso da cidade com a inovação e o desenvolvimento sustentável.

"Esse é mais um legado para a cidade, como os planos de resiliência; de Mata Atlântica; de mobilidade urbana sustentável; o plano urbanístico; e o plano de saneamento”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael. “O Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi feito com participação da sociedade e é um tema estratégico para Niterói porque uma das nossas fortalezas é o fato de sermos uma cidade com uma universidade muito forte, uma cidade que produz ciência, tecnologia e inovação, que tem essa vocação. Com a nossa organização e potencialização dessas ações, a gente consegue fazer com que essas iniciativas sejam ainda mais fortes”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

O processo de construção do PMCTI incluiu uma audiência pública para validar o cronograma e a metodologia do plano, que foi elaborado em um intenso trabalho colaborativo, com dois dias de atividades temáticas, seguidos por uma plenária final. Os encontros ocorreram entre os meses de maio e julho deste ano, reunindo mais de 180 participantes que contribuíram ativamente.

O plano está estruturado em cinco eixos estratégicos: Educação para o Futuro; Sustentabilidade, Tecnologias Verdes e Sociais; Cidadania Digital e Conectividade; Gestão Urbana Inteligente; e Inovação Aberta e Participativa.

"Este plano é um reflexo das aspirações da comunidade e dos diversos segmentos envolvidos, considerando que foi extremamente discutido em workshops e audiência pública. A aprovação e o lançamento são resultados de um trabalho coletivo que reflete o compromisso de Niterói com a construção de um futuro mais inovador, sustentável e conectado. Este é um marco para a cidade e para todos os cidadãos que acreditam no potencial transformador da ciência e da tecnologia", explicou Valéria Braga, secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O evento de lançamento marca um novo capítulo para a cidade e reforça seu papel como referência nacional em inovação e desenvolvimento tecnológico com inclusão social e sustentabilidade. A elaboração do plano faz parte das metas da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI). Em 2023, foi realizada a reestruturação do COMCITECI ampliando sua representatividade. Durante a III Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia, foi eleita a nova gestão do conselho que tem a missão de atualizar o plano para os próximos 10 anos.