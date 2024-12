Niterói: Ações de orientação e fiscalização serão reforçadas nas praias - Reprodução

Publicado 14/12/2024 16:19

Niterói - A Nittrans inicia neste final de semana, sua participação no Plano Verão da Prefeitura de Niterói, reforçando as ações de operação e fiscalização de trânsito nas regiões de praia aos sábados, domingos e feriados. Ao todo, 60 operadores, 15 supervisores e seis agentes de trânsito participarão das ações a cada dia de operação. Dez viaturas, cinco motopatrulhas e sete reboques estarão à disposição das equipes.



O trabalho da Nittrans em apoio ao Plano Verão segue até o dia 6 de março. Entre os objetivos da operação estão a organização do trânsito nos acessos às praias da cidade, priorizando a segurança viária da população, o cumprimento das leis e normas de trânsito e a fluidez do tráfego.



Em Camboinhas e Piratininga haverá reforço de efetivo nas rotatórias e utilização de “onda verde semafórica” do DPO de Piratininga ao Itaipu Multicenter, entre 9h e 14h e entre 16h e 22h, nos dias de operação.



Em Itaipu haverá operação na rotatória da Estrada Francisco da Cruz Nunes junto à Avenida Central Ewerton Xavier, das 9h às 14h e das 16h às 22h, nos dias de operação.



Em Itacoatiara, a atuação visa coibir o estacionamento irregular e a remoção de veículos estacionados em fila dupla ou nas saídas de garagens, em apoio à Guarda Municipal.



Em Jurujuba, os operadores e agentes de trânsito vão trabalhar para coibir o estacionamento irregular na Avenida Carlos Ermelindo Marins, priorizando os acessos às fortificações militares e às praias de Adão e Eva. Haverá interdição de trânsito na Estrada General Eurico Gaspar Moura, na esquina com a Travessa São Jerônimo, impedindo a passagem de veículos em direção à Fortaleza de Santa Cruz.



Em São Francisco, a operação acontece na saída da Avenida Franklin Roosevelt, na esquina com a Avenida Quintino Bocaiuva, orientando o trânsito no acesso ao Túnel Raul Veiga.



Plano Verão – O Plano Verão reúne as principais ações para preparar a cidade diante das condições típicas da estação, marcada por calor intenso e chuvas fortes. A iniciativa tem como objetivos reforçar a resiliência da cidade diante das fortes chuvas e garantir a fluidez no trânsito, especialmente nas áreas litorâneas.

O plano integra esforços de diversos órgãos municipais, como Defesa Civil, Assistência Social, Saúde, Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Ordem Pública (Seop), Governo, Educação, Subsecretaria de Transportes, Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Superintendência de Terminais e Estacionamentos (Suten) e Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).



Com uma estrutura de monitoramento avançada, o Centro de Monitoramento e Operação da Defesa Civil de Niterói opera 24 horas por dia, utilizando 46 pluviômetros automáticos que monitoram as condições meteorológicas em tempo real. Além disso, 37 sirenes estão instaladas em 33 comunidades, alcançando cerca de 120 mil pessoas e garantindo respostas rápidas em emergências.



Outro destaque é o radar meteorológico, que possibilita prever tempestades com alta precisão e planejar ações de mitigação. O sistema conta ainda com sete estações meteorológicas, três estações de qualidade do ar e oito estações de nível de rios, garantindo respostas rápidas e eficazes.



A Defesa Civil de Niterói também coordena 158 Núcleos de Defesa Civil (NUDECs), envolvendo mais de 3,5 mil voluntários em 54 comunidades. Esses núcleos têm papel essencial na prevenção e educação, além de mobilizar 700 voluntários em 15 núcleos específicos para o combate a incêndios florestais.