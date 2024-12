Niterói: Prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou a obra de dragagem do Canal de São Lourenço - Divulgação

Publicado 16/12/2024 18:14

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou nesta segunda-feira (16) a obra de dragagem do Canal de São Lourenço. Os trabalhos estão concentrados em três pontos diferentes entre a Ponte Rio-Niterói e o Porto, onde são retirados sedimentos para o aumento do calado. A prefeitura está investindo R$ 137 milhões para viabilizar a navegação de grandes embarcações no canal, com a ampliação de sua profundidade de 7 metros para 11 metros.

As dragas em operação têm funções diferentes. Enquanto uma delas recolhe sedimentos e os encaminha para serem depositados numa região mais distante em alto mar – local conhecido como “Ponto F” – outras duas fazem a coleta de material classificado como “Acima do nível dois”, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), inicialmente armazenado em geobags especialmente preparadas para esse tipo de trabalho.

As Geobags tem capacidade para receber entre 900 a 1.500 metros cúbicos de resíduos cada. Elas estão localizadas em dois pontos às margens do Canal, e recebem o material dragado. Após as geobags chegarem à capacidade ideal e com o grau de umidade adequado, o material é coletado e recebe a devida destinação de acordo com sua classificação. A previsão é a de que sejam dragados, ao todo, cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos de sedimentos. Desse total, a expectativa é a de que 15% sejam compostos por material que não é adequado ao despejo em bota-fora oceânico.

"Nosso objetivo com essa obra é de que todas as atividades aqui no Porto de Niterói possam ter uma capacidade operacional maior. E nós também, com essa dragagem, vamos dar acesso ao terminal pesqueiro de Niterói, que a prefeitura desapropriou e está preparando agora para entrar em funcionamento. Nós já concluímos o primeiro trecho de acesso. Já foi dragado um volume de 240 mil metros cúbicos. Em um outro trecho, mais perto do Porto de Niterói, está bastante avançado, com cerca de 70% do serviço já concluído", ressalta o prefeito Axel Grael.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) avança com a dragagem do Canal de São Lourenço. Após concluída, a obra irá garantir a chegada de embarcações de maior porte a Niterói, aumentando a função operacional dos estaleiros, estimulando novas construções de embarcações e movimentando o setor de reparos e offshore. A previsão é a de que a obra continue por mais aproximadamente oito meses.